הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בראשות ח"כ אושר שקלים (הליכוד) התכנסה היום (שלישי) לדיון בנושא בקשה לשינוי שם היישוב בני עי"ש.

מקור השם בני עי"ש הוא ראשי תיבות על שמו של הרב ההונגרי עקיבא יוסף שלזינגר, אשר תמך ופעל למען ההתיישבות בארץ ישראל. כחלק מההתפתחות של בני עי"ש והקמת שכונה חדשה בשם "שדות" הוגשה בקשה ע"י ראש המועצה לשנות את שם היישוב ל'שדות שי' כאשר שי מייצגים את השם שלזינגר יוסף.

ביישוב זעמו על כך שועדת השמות הממשלתית במשרד רה"מ בחנה את הבקשה והצביעה פה נגד שינוי השם המקורי שנקבע ליישוב.

במשאל פנימי שקיימה המועצה המקומית בני עי"ש שנמשך 3 ימים ,1,084 תושבים (55.31% מכלל הקולות) היו בעד שינוי שם היישוב ל"שדות שי", ו- 876 תושבים (44.69% מכלל הקולות) התנגדו להצעה.

אריה גארלה, ראש המועצה המקומית בני עי"ש, הסביר את המהלך. "דברים משתנים בחיים. היישוב התחיל כהתיישבות של יהודי תימן בשנות ה- 50. כיום אנשים ביישוב לא יודעים מה מקור השם ויש רצון גדול שמשתקף בסקר שלנו לשינוי השם. היישוב שלנו הולך לגדול ואנחנו רוצים לשנות את השם כך שישקף את ההתפתחות שאנחנו עוברים. השם בני עי"ש נשמע לא טוב באוזן ויש רצון גדול של תושבי היישוב לשנות את השם אך ועדת השמות הממשלתית לא מוכנה לקבל את דעתנו".

פרופ' זאב ספראי, מ"מ יו"ר ועדת השמות הממשלתית, נימק את הסירוב לבקשה. "ברמה העקרונית אנחנו ממש לא אוהבים לשנות שמות של יישובים קיימים. בשנים האחרונות אנחנו מתנגדים לשמות הנצחה ליישובים. היישובים והערים במדינת ישראל לא יכולים להיות מצבות זיכרון. רק במקרים חריגים אנחנו מאשרים שינויים של שמות יישובים. לאורך הדרך למדנו שאנחנו צריכים למעט ככל האפשר בשינוי שמות של יישובים אלא אם כן יש נסיבות שמצדיקות זאת יחד עם רצון התושבים. בני עי"ש פנו בבקשה לשנות את שמם. אנחנו כאן בוועדה שומעים את דעת ראש המועצה ונהיה מוכנים לשקול שוב את הבקשה לדיון נוסף".

ד"ר אבשלום קור, חבר ועדת השמות הממשלתית, הדגיש "החלטת ועדת השמות בעניין בני עי"ש התקבלה פה אחד. אם תהיה כפייה לשינוי השם בני עי"ש זה יכול להוביל למבול של בקשות לשינוי שמות בכל רחבי ישראל. איש בוועדת השמות לא תמך ביציאה למשאל בקרב תושבי היישוב בני עי"ש ובעיני זאת הייתה טעות של יו"ר הוועדה הקודם שקבע לעשות זאת".

פרופ' יואל אליצור, חבר ועדת השמות הוסיף "המשאל שהמועצה עשתה נקבע על תוצאה צמודה מאוד ולא עם רוב מובהק כמו שהיה במקרים אחרים. לאור הדעה שאנחנו שומעים כאן יש מקום לדיון מחודש בבקשה לשינוי השם. בוועדת השמות הממשלתית יש 30 חברים וכדי לאשר האם בכלל לשנות את שם היישוב נדרש רוב של 16 חברים בוועדה. אם יתקבל הרוב הזה אנחנו נבחן חלופות לשינוי השם".

יו"ר הוועדה ח"כ שקלים סיכם את הדיון:"התרשמתי שחברי ועדת השמות הם בעלי תשוקה גדולה מאוד לשמירה על ערכי המסורת של מדינת ישראל. הוועדה קוראת לכנס את ועדת השמות הממשלתית בהקדם ולדון שנית בנושא של החלפת השם בני עי"ש לאור בקשת התושבים".