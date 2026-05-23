בפרק חדש של פודקאסט הרפואה של ערוץ 7 מתארחת ד"ר שירי בן דוד, פסיכולוגית שיקומית ומדריכה בבית החולים הדסה, לשיחה על התמודדות נפשית של ילדים, הורים ומשפחות בתקופת מלחמה.

הפרק עוסק בשאלות שמעסיקות משפחות רבות בישראל, ובראשן כיצד נכון לתווך לילדים את המציאות הביטחונית המורכבת שאליה הם נחשפים.

במהלך השיחה נשאלת ד"ר בן דוד כיצד ניתן לדבר עם ילדים על חדשות, אזעקות ואירועים ביטחוניים, מבלי להסתיר מהם את המציאות אך גם מבלי להעמיס עליהם מידע שאינם מסוגלים להכיל. לצד זאת, עולה לדיון הקושי של הורים לשמש עוגן רגשי עבור ילדיהם בתקופה שבה גם הם עצמם חווים פחד, דאגה וחוסר ודאות.

הפרק מתמקד גם בתחושת אובדן השגרה שחווים ילדים רבים בזמן מלחמה. אזעקות, שינויים בלימודים, חשיפה מתמשכת למידע ביטחוני ותחושת דריכות מתמשכת עלולים להשפיע על התנהגותם ועל מצבם הרגשי. במסגרת הריאיון מתבקשת ד"ר בן דוד להציע דרכים שבהן הורים יכולים לזהות מצוקה, להגיב אליה באופן מותאם ולסייע לילדיהם לשמור על תחושת ביטחון.

נושא נוסף שעולה בפרק הוא ההתמודדות של אזרחים בכלל עם חיים לצד מלחמה. השיחה עוסקת בטיפים ובכלים שיכולים לסייע בניהול שגרה בתקופה מתוחה, בשמירה על תפקוד יומיומי ובהתמודדות עם חרדה, שחיקה ועומס רגשי. הדגש הוא על צעדים מעשיים שיכולים לסייע למשפחות וליחידים לייצר יציבות גם במציאות משתנה.

בחלק האישי של הריאיון מספרת ד"ר בן דוד על הדרך שמובילה אותה לתחום הפסיכולוגיה, על האופן שבו מתפתחת הגישה המקצועית שלה לאורך השנים, ועל האתגרים המרכזיים שהיא פוגשת כיום בחדר הטיפולים. בין היתר עוסקת השיחה גם בשאלה כיצד אנשי טיפול מצליחים לשמור על גבולות ועל בריאותם הנפשית, כאשר הם נחשפים באופן מתמשך למצוקות של מטופלים בתקופה רגישה ומורכבת.