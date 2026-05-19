רחפן נפץ ששוגר מלבנון פגע בצהריים (שלישי) בכלי רכב באזור משגב עם. שני בני אדם נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי.

ביממה האחרונה ניהל צה"ל גל תקיפות נרחב בדרום לבנון. במהלך הפעילות המשולבת, הותקפו מהאוויר ומהיבשה יותר מ-25 תשתיות צבאיות ואסטרטגיות של הארגון השיעי, הפרוסות במספר מרחבים וגזרות מפתח סמוך לגבול.

בין היעדים הרבים שהופצצו והושמדו, נמנים מחסני אמצעי לחימה מוסתרים, מפקדות שליטה ובקרה, ותשתיות צבאיות נוספות.

על פי מידע מודיעיני מדויק, מתשתיות אלו בדיוק פעלו מחבלי חיזבאללה בשבועות האחרונים כדי לתכנן, לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור מורכבים, ניסיונות חדירה וירי תלול-מסלול נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בנוסף להשמדת התשתיות, כוחות צה"ל זיהו ותקפו באופן ממוקד חוליות מחבלים במרחב הרגיש של רכס הכריסטופני שבדרום לבנון, והצליחו לנטרל אותן.

במקביל, הושמדו מספר משגרי רקטות וטילים מוכנים לפעולה, אשר שימשו בעבר את מחבלי הארגון לביצוע ירי ישיר לעבר יישובי קו העימות ומוצבי צה"ל בשטח ישראל.