דביר שנרב, אחיה של רנה שנרב שנרצחה בפיגוע במעיין עין בובין בבנימין, מתח ביקורת חריפה על התנהלות בתי המשפט הצבאיים במסגרת ההליך נגד המחבלים שרצחו את אחותו ופגעו בו ובאביו.

בפוסט שפרסם לאחר דיון נוסף במשפט כתב כי המשפחה נמצאת "בדרך להרשעה של המחבלים", אך ציין כי ההליך מתנהל כבר קרוב לשבע שנים.

לדבריו, גם בדיון האחרון נרשמו עיכובים משמעותיים מצד ההגנה. "הדיון היה אמור להתחיל ב-09:00, אנחנו מגיעים בזמן, ואין כאן אף אחד", כתב, והוסיף כי עורך הדין שמייצג את המחבלים "מחליט כל פעם באיזה שעה הוא רוצה להגיע ומאחר באופן קבוע".

שנרב טען כי מדובר רק בדוגמה אחת מתוך שורת מקרים שחוות המשפחות לאורך ההליך המשפטי. "לא דיברנו על המפגשים עם המשפחות, החוצפה של עורכי הדין, החיוכים של המחבלים וכו'", כתב.

בהמשך הפוסט הזהיר שנרב מפני העומס הצפוי במערכת המשפט לנוכח משפטי מחבלי הנוח'בה והמחבלים שנעצרו במהלך המלחמה. "המלחמה לכאורה מסתיימת אחרי שתופסים את המחבלים. מה עם המלחמה בבתי המשפט?", תהה.

לדבריו, ללא שינוי משמעותי בהתנהלות המערכת, ישראל עלולה להתמודד עם הליכים משפטיים שיימשכו שנים ארוכות. "אנחנו לקראת אלפי משפטים של מחבלי נוח'בה וכדומיהם, מה יקרה אז? עשרות שנים של משפטים?", כתב, וקרא, "חייבים להכיר את הזירה הזו ולהילחם גם שם".