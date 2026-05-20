פודקאסט חדש עם "הבולדוג" עסק בעשר המכות הכלכליות שעלולות לפגוע במשפחות נורמטיביות בישראל.

במהלך השיחה ניסו השניים להמחיש כיצד הוצאות שוטפות, הלוואות וריביות מצטברות עלולות להוביל משפחות למצוקה כלכלית קשה.

בין הנושאים שעלו בפודקאסט היו ההתמודדות עם תשלומים חודשיים, לחץ כלכלי מתמשך והקושי לסגור את החודש. לדבריהם, גם משפחות המתנהלות באופן רגיל עלולות למצוא את עצמן במשבר בעקבות התחייבויות כלכליות שהולכות ומכבידות.

השיחה עסקה גם במצב הכלכלה בישראל ובתחושת חוסר הוודאות שמלווה משפחות רבות בחיי היום-יום. בפודקאסט הודגש כי אחת הטעויות הנפוצות היא ניסיון להתמודד לבד עם הקשיים הכלכליים, מבלי לפנות בזמן לסיוע או לייעוץ מתאים.

עוד הובהר במהלך הפודקאסט כי משברים כלכליים אינם פוסחים רק על אוכלוסיות מוחלשות, אלא עלולים להגיע גם לבתים נורמטיביים לחלוטין. השניים קראו להגביר מודעות להתנהלות כלכלית נכונה ולהבין את הסיכונים שנוצרים מהצטברות התחייבויות לאורך זמן.