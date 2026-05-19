הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, עבר הבוקר (שלישי) תאונת דרכים קלה. לפי הודעה רשמית שנמסרה מטעם לשכת הרב הראשי, האירוע התרחש בעת שהרב היה בדרכו חזרה לביתו לאחר שסיים את תפילת השחרית. בעקבות תאונת הדרכים, פונה הרב הראשי לבית חולים לצורך ביצוע סדרת בדיקות רפואיות ושלילת פגיעות פנימיות. הצוות הרפואי במקום בדק את הרב ובסיום הבדיקות שוחרר מבית החולים לביתו כעבור זמן קצר, לאחר שהבדיקות הרפואיות שנערכו לו הסתיימו ללא ממצאים חריגים. מלשכתו נמסר "הרב נבדק בבית החולים ושוחרר לאחר זמן קצר - ללא ממצאים חריגים".