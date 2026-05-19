על רקע הביקורת החריפה שמופנית כלפי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מצד שרים בממשלה, שבה ועולה שאלת המשך כהונתה.

בריאיון הבוקר לערוץ 7, בטרם נודע לה על כתב האישום נגדה, טענה חברת הכנסת טלי גוטליב כי אמנם לא ניתן כיום לפטר את היועמ"שית בשל צו מניעה של בג"ץ, אך לדבריה ניתן ואף צריך לנקוט נגדה צעדים משמעתיים.

לדברי גוטליב, "היא עובדת מדינה. היא פקידה במשרד המשפטים, וכעובדת מדינה חל עליה חוק שירות המדינה משמעת". עוד טענה כי לשר הממונה קיימת סמכות להשעות עובד מדינה ל-14 יום במקרים של שימוש לרעה בתפקיד או התנהלות שאינה הולמת את דרישות השירות הציבורי.

גוטליב הוסיפה כי הליך של שימוע לפני השעיה יהווה לדבריה סנקציה משמעותית עבור היועמ"שית. "השעיה היא עונש. יש סנקציה לעובדי מדינה", אמרה, וטענה כי בהרב-מיארה תידרש לתת הסברים על התנהלותה במספר פרשות שעליהן מתחה ביקורת חריפה.

בהמשך הריאיון התייחסה גוטליב גם לפרשת מינויו של האלוף דוד זיני ולסוגיית מינויו של האלוף גופמן לראש המוסד. לדבריה, הממשלה אישרה את המינוי בהתאם להחלטת הוועדה למינוי בכירים, אך היועמ"שית בחרה שלא לגבות אותו חרף היעדר טענה משפטית נגד המועמד.

עוד טענה גוטליב כי ראש הממשלה הורה לחשוף מסמכים וחומרים שהוגשו לוועדה למינוי בכירים, ומהם עלה, לדבריה, כי ראש המוסד דדי ברנע לא הכיר לעומק את הטענות שהועלו נגד גופמן. היא תקפה גם את התנהלות מערכת אכיפת החוק בפרשות נוספות וטענה כי מדובר ב"פגיעה במשילות".

חברת הכנסת דחתה גם את הטענות שלפיהן היועמ"שית אינה כפופה לשר המשפטים. "היא פקידה במשרד המשפטים, התקציב שלה ממשרד המשפטים", אמרה, וקראה לשר יריב לוין לנקוט צעדים מעשיים ולא להסתפק, לדבריה, בהצהרות ובמהלכי חקיקה עתידיים.

בסיום דבריה התייחסה גוטליב גם למערכת הפוליטית בימין ולזהותה הפוליטית בתוך הליכוד. לדבריה, הליכוד הוא המקום המתאים ביותר עבורה מבחינה אידיאולוגית, אך הוסיפה כי על ציבור הבוחרים בפריימריז לוודא שהרשימה תהיה "ימנית מאוד" כדי למנוע, לדבריה, הקמת ממשלה חלופית בראשות גורמי מרכז ושמאל.