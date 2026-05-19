האם אכן איום רחפני הנפץ המונחים בסיב אופטי הוא איום חסר מענה? האם האיום הזה יכול להתממש גם ביהודה ושומרון? על כך שוחחנו בערוץ 7 עם תא"ל במיל' אמיר אביבי, יו"ר 'הביטחוניסטים'.

בפתח דבריו מציין אביבי כי מדובר באיום שהולך ומתפתח בשנים האחרונות, ובמלחמת אוקראינה-רוסיה ראינו איך קצב ההתפתחות שלו הוא מהיר. "אוקראינה בשנה האחרונה ייצרה יותר משמונה מיליון רחפנים. ראינו איך רחפני הנפץ מסוגלים לבצע נזק אסטרטגי, להטביע כמעט כל הצי הרוסי ולפגוע במטוסים אסטרטגיים ובהרבה חיילים. גם הרוסים מפעילים את היכולות האלה, ומדובר בשינוי משמעותי בשדה הקרב".

"בלבנון אנחנו רואים את קצה קצהו של פוטנציאל הנזק מהיכולת הזו. אנחנו רואים רחפנים בודדים המופעלים על סיב אופטי וזה יוכל להיות להקה של עשרות רחפנים שיוכלו להיות מופעלי AI. זה איום מתפתח וישנם איומים שמופיעים בשדה הקרב ואין להם פתרון קסם מוחלט אלא מגוון פתרונות שגם הם לא מושלמים. כך זה באיום המטענים שאותו אנחנו מכירים עשורים. פותחו מספר פתרונות להתמודדות ועדיין אנחנו מאבדים לוחמים רבים ממטענים. אנחנו מפתחים פתרונות אבל גם הצד השני מתפתח והאיום קיים. כך גם טילים נגד טנקים. כעת מדובר בעוד איום וצריך להשקיע במגוון יכולות מענה. אין פתרון אחד".

על הפתרונות מרחיב מעט אביבי ואומר כי מדובר בשילוב של רחפנים נגד רחפנים, מיקוד מודיעיני על שרשראות האספקה, התמקדות במפעילים, מערכות גילוי שיתנו מענה לקושי לגלות את הרחפנים הללו שהם גם קטנים וגם טסים נמוך, ולשם כך דרוש שילוב של לייזר ויכולת ירי לטווחים ארוכים ובפיזור שיוכל להפיל את הרחפן ובקצה ישנה גם האפשרות של הגנה על ידי רשת.

"ככל שיש אחיזת שטח טובה יותר, מודיעין טוב יותר ויכולת סיכולית טובה יותר האיום מצטמצם משמעותית", אומר אביבי ומציין כי "בשבעה באוקטובר חמאס השתמש בכמות רצינית של רחפני סיבים אופטיים שהתפוצצו על מערכות הגילוי שלנו והשביתו אותם ובמשך שבועות ארוכים אחרי השבעה באוקטובר היו רחפנים עם סיבים אופטיים מעל אוגדת עזה עד שנכנסנו לשטח והתמודדנו עם זה". הרחפנים ההם היו אלה שהחלו את מתקפת השבעה באוקטובר בהשמדת המכ"מים, אמצעי התצפית והאנטנות, ובהמשך פעלו אותם רחפני סיב אופטי להשמדת רחפני תצפית צה"ליים שפעלו מעל כוחותינו ומעל אוגדת עזה. "זה לא איום חדש", הוא מדגיש ומוסיף: "כשנכנסנו פנימה התופעה הלכה ונעלמה".

לעומת זאת "כשהצבא סטטי בלבנון והוא מוגבל בהפסקות אש והגבלות שהאמריקאים הטילו, זה מאוד מקשה לממש את המשימה בצורה מיטבית".

על תרחיש השימוש ברחפני הנפץ הללו גם ביהודה ושומרון נגד ישובים, בסיסי צה"ל, תנועת כלי רכב בצירי התנועה ועוד, אומר אביבי כי אכן "האיום הזה קיים גם ביהודה ושומרון, אבל ההבדל הוא שביהודה ושומרון יש חופש פעולה לצה"ל ויכולת כניסה לכל בית ושכונה ומעצר של אנשים ואיסוף מודיעין. השליטה על כל מרחב יו"ש היא שעושה את ההבדל. לא מדובר בקו שממנו והלאה חיזבאללה עושה מה שהוא רוצה מעל או מתחת הקרקע ושם הוא מרכיב רחפנים ומתאמן. אלו שתי מציאויות שונות. כל עוד נשמר מגמה התקפית ביו"ש הסכנה תהיה פחותה. זו הסיבה שביהודה ושומרון אין רקטות ובעזה היו רקטות".

על כל זאת מוסיף אביבי וחותם בקביעה לפיה "פתרון מוחלט יכול לבוא בפירוק חיזבאללה. אם תפרק את חיזבאללה לא יהיו רחפנים".