לוחמי שייטת 13 המשיכו היום (שלישי) את השתלטות על המשט הטורקי של תומכי חמאס שניסו להגיע לעזה.

בתיעוד שפורסם בכאן חדשות, נשמעים צוותי השייטת מתקרבים לסירה, מחלקים הוראות אחד לשני, ולבסוף מרגיעים את הפעילים הפרו-פלסטינים שעטו על עצמם חגורות הצלה.

"אתם בטוחים ומוגנים", אומר אחד הלוחמים למשתתפי המשט. "עשינו את זה כבר 100 פעם". במקביל הונחו הפעילים להתקדם לקדמת הסירה ולשתף פעולה.

אתמול השתלטו לוחמי השייטת על כ-40 סירות, שעל סיפונן היו מעל 400 משתתפים במשט.

במערכת הביטחון מעריכים שנותרו עוד סירות בודדות וההשתלטות על המשט כולו תסתיים בשעות הקרובות.