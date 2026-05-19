אודליה קדמי מסרבת להתקפל בפני יוסי בכר

ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין פנתה לעורכת הדין אודליה קדמי ודרשה ממנה למסור את תגובה רשמית, בעקבות שתי קובלנות נפרדות שהוגשו נגדה על ידי ראש הלשכה, עו"ד עמית בכר, וחברת הכנסת מירב בן ארי.

התלונות דורשות להשעות את רישיון עריכת הדין של קדמי, בעקבות מעורבותה במחאה של משפחות שכולות בבית המשפט העליון.

האירוע שהצית את המשבר התרחש במהלך דיון רגיש בבג"ץ, שעסק בעתירת המשפחות השכולות בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי ה-7 באוקטובר. קדמי, אחות של שורדת מסיבת הנובה, נטלה חלק אקטיבי במחאה שפרצה באולם הדיונים, שבה הרימו משפחות את קולן וזעקו מול השופטים.

בעיני יו"ר הלשכה עמית בכר וח"כ בן ארי, התנהלות זו בתוך אולם בית המשפט, מהווה "הפרה בוטה של כללי האתיקה, זילות של מוסד השפיטה והתנהגות שאינה הולמת עורך דין".

קדמי הגיבה: "עמית בכר הגיש נגדי תלונה פוליטית מופרכת לחלוטין, שיש לה מטרה אחת בלבד - לפגוע בפרנסתי ובשמי הטוב. זה העונש שרצו להשית עליי רק בגלל שהעזתי להרים את הראש ולזעוק את זעקתן המוכאבת של המשפחות השכולות בקודש הקודשים של בית המשפט העליון".

קדמי הבהירה כי לא תסכים לשום פשרה או הסכם השתקה, וחתמה במסר ישיר ליו"ר הלשכה: "עמית בכר, לא תצליח להלך עליי אימים. אני לא אתן לך להרוס את לשכת עורכי הדין".