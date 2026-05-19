קטאר הדגישה כי ההכרה בנכבה היא בסיס שאין לו תחליף לכל פתרון שלום לסוגיה הפלסטינית.

הדברים נאמרו בהודעת מדינת קטאר שהוקראה על ידי השייחה עליא אחמד בן סיף אל ת'אני, הנציגה הקבועה של קטאר באו"ם, בישיבה מיוחדת של ועדת האו"ם למימוש זכויותיו הבלתי ניתנות לערעור של העם הפלסטיני, לציון 78 שנים לנכבה, שנערכה במטה האו"ם בניו יורק.

השגרירה הקטארית ציינה את חשיבות אימוץ החלטת העצרת הכללית מספר 79/82 ואמרה כי קטאר גאה להיות אחת המדינות שיזמו את ההחלטה. לדבריה, "ההכרה בנכבה היא בסיס שאין לו תחליף לכל פתרון שלום צודק, מקיף ובר-קיימא לשאלה הפלסטינית".

השגרירה גינתה את "ההחלטות הישראליות הבלתי חוקיות" ביהודה ושומרון, ובהן ניסיונות סיפוח שטחים, האצת בניית ההתנחלויות, חקיקת חוק עונש מוות והגבלות על חופש הפולחן של מוסלמים ונוצרים בירושלים. בנוסף אמרה כי קטאר מדגישה את הצורך בכך שכל הצדדים יקיימו במלואם את הסכם הפסקת האש.

בהתייחסות למצב ברצועת עזה, אמרה השגרירה כי יש לפתוח את המעברים כדי להבטיח זרימה שוטפת וללא הפרעה של סיוע הומניטרי לרצועה. לדבריה, קטאר מחויבת לפתרון שתי המדינות ול"מימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לאדמותיהם בהתאם למשפט הבינלאומי".