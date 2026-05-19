ישיבת "מעלה אליהו" בתל אביב ציינה אמש (שני) 30 שנות הקמה, יצירה והנפת דגל התורה בלב העיר תל אביב.

הערב המיוחד הפגיש מאות מבוגרי הישיבה לדורותיהם, רבנים, אישי ציבור ובני קהילת הישיבה שהגיעו לחגוג שלושה עשורים של חיבור, לימוד ותרומה משמעותית לעיר.

את האירוע כיבדו בנוכחותם שורה ארוכה של רבנים בולטים שהגיעו להביע את הערכתם לפועלו של המוסד התורני.

בין הרבנים שכיבדו את האירוע בנוכחותם היו רב העיר תל אביב לשעבר הרב ישראל מאיר לאו, רב העיר הנכנס הרב זבדיה כהן, ודיין בית הדין הגדול הרב אליעזר איגרא.

כמו כן, השתתפו באירוע ראש בתי המדרש 'סולמות' ו'מגיד' הרב צבי רימון, רב העיר פתח תקווה הרב מיכה הלוי, וראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא.

התלמידים והבוגרים ערכו על הבמה סיום מסכת מכות משותף. ראש ישיבת "מעלה אליהו", הרב חיים גנץ, נשא דברים בפני המשתתפים והתייחס לדרך החינוכית והרוחנית של המוסד בשלושת העשורים האחרונים.

הרב גנץ הדגיש בדבריו את החזון המוביל את הישיבה מאז יום היווסדה ועד היום במרחב הציבורי, "זכינו וישיבתנו כבר 30 שנה מביאה תורה מיוחדת ומאחדת. הבשורה של ישיבת מעלה אליהו היא בשורה אמיתית של לימוד תורה ששואף לאחדות בעם ישראל. לחיות יחד ולהעלות קומה ועוד קומה למען אחדות אמיתית בין כל חלקי העם שלנו. ואתם דורות של תלמידים שעברו ולמדו כאן חלק בלתי נפרד מהמהלך הזה".