הצנזור הצבאי הראשי, תא"ל נתנאל קולה, אישר כי ההתבטאות של המגיש שמעון ריקלין בשידור חי אתמול (שני) בתוכניתו בערוץ 14 מהווה "הפרת צנזורה חמורה".

ממכתב דחוף שנשלח אתמול לצנזור הראשי מטעם עורך הדין יגאל דנינו, המייצג את ערוץ 14 ואת שמעון ריקלין, נטען כי הצנזור סירב להסביר מה בדיוק ההפרה. "עד לרגע זה לא חזר עם כל תשובה או נימוק", נכתב.

לדברי עורך הדין, בעקבות פרסום קטע מהשידור על ידי העיתונאי חיים לוינסון - שטען כי פנה אליו גורם בצנזורה - הוטחו בערוץ 14 ובריקלין ביקורות חריפות מצד גורמים תקשורתיים ופוליטיים. "מרשיי דוחים מכל וכל את הטענה כאילו מדובר בהפרת צנזורה", נאמר.

"מר ריקלין לא אמר דבר שלא פורסם קודם", נטען. "לא ניתן להפוך מידע שהפך לנחלת הכלל ל'סוד ביטחוני' רק בשידור של ערוץ 14".

עורך הדין טוען כי התנהלות הצנזורה במקרה זה מעוררת "חשש כבד לאכיפה בררנית ומפלה" המופנית ספציפית נגד ערוץ 14 ונגד ריקלין. "כאשר מידע מותר לפרסום בכלי תקשורת אחרים אך הופך ל'עבירה ביטחונית' דווקא בערוץ 14 - מדובר בפגיעה בחופש העיתונות", נכתב.

בסיום המכתב נדרש הצנזור לפרסם בדחיפות הבהרה כי לאחר בדיקה לא הייתה כל הפרה, או לחלופין להציג לערוץ באופן מיידי ומפורט מהי בדיוק ההפרה הנטענת.

"ככל שלא תתקבל הבהרה או מענה ענייני בהקדם, מרשיי לא יהססו לפנות לערכאות משפטיות, לרבות עתירה דחופה לבג"ץ ותביעת פיצויים בגין הנזקים הכבדים", נמסר.