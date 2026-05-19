משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) אזהרה והמליץ להימנע מהגעה לאזורים באפריקה שבהם קיימת התפרצות של נגיף האבולה, בהם קונגו ואוגנדה. באגף לאפידמיולוגיה קראו גם לישראלים השוהים באזורים אלו להקפיד על אמצעי זהירות מוגברים.

בין ההנחיות שפורסמו, הומלץ להקפיד על שטיפת ידיים תכופה ולהימנע ממגע עם חולים שיש חשד שנדבקו בנגיף. במשרד הבריאות הדגישו כי יש להימנע גם ממגע עם חפצים של חולים או של מי שנפטרו מאבולה, כולל ציוד רפואי ומוצרי טקסטיל.

עוד ציינו במשרד הבריאות כי יש להימנע מהתקהלויות צפופות, מביקור במוסדות רפואיים ומלוויות באזורים הנגועים. בנוסף הומלץ להימנע ממגע עם בעלי חיים נגועים, בהם עטלפים, אנטילופות וקופים.

במשרד הבריאות ציינו כי תקופת הדגירה של הנגיף עלולה להימשך עד 21 ימים. נוסעים ששבו מהאזורים הנגועים ומפתחים תסמינים כמו חום, כאבי שרירים או תסמינים אחרים של אבולה, מתבקשים לעדכן מיד את הרופא ולהיכנס לבידוד.