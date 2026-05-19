עובדים במטבח בסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה מעלים טענות קשות בנוגע לתנאים התברואתיים במקום.

לפי העדויות שפורסמו ב'מאקו', עובדי המטבח מתמודדים עם מציאות יום-יומית של חולדות המסתובבות באזורי הבישול, בחדרי הקירור ובמתחמי אחסון המזון. המצב המדובר מתרחש בבסיס שבו מוגשות מדי יום ארוחות לכ-1,200 חיילים וחיילות.

אחד העובדים במטבח סיפר כי המצב התברואתי נמשך כבר חודשים ארוכים. לטענתו, פניות חוזרות ונשנות לגורמים האחראים בבסיס לא הובילו לביצוע טיפול מספק בבעיה.

"המצב פה קטסטרופלי, זה מטבח שלא ראוי לבשל בו. יש ימים שאנחנו תופסים 10, 12 ואפילו 13 חולדות ביום. הן נכנסות דרך חורים בקירות, דרך תעלות המיזוג, דרך האינסטלציה הישנה. הכול פה רקוב ופרוץ", טען העובד.

העובד אף תיאר מקרה חריג אשר התרחש לדבריו במהלך הכנת ארוחת צוהריים לחיילי הבסיס. "הוצאנו סיר מחדר הקירור כדי להתחיל לחמם אותו. באתי לערבב עם כף גדולה, ופתאום אני מרים את הכף ורואה חולדה בתוך הסיר. זה היה אחד הדברים הכי מזעזעים שראיתי", שיחזר העובד, והוסיף כי רק במקרה נמנע מלטעום מהמזון באותו הרגע לצורך בדיקת התיבול.

לטענת אנשי המטבח, החולדות נצפו גם ליד חמגשיות המיועדות לחיילים השוהים מחוץ לחדר האוכל, כשהן מכרסמות את מכסי הכלים.

העובד הביע חשש כי חלק מהמזון שחולק לחיילים נגע בחולדות מבלי שצוות המטבח הבחין בכך בזמן אמת. לדבריו, העובדים רכשו בעצמם מדבקות ומלכודות משום שהפתרונות שסופקו מטעם הבסיס, כולל הגעת מדביר, לא הועילו בשל המבנה המיושן והתשתיות הרקובות.

מצה"ל נמסר בתגובה לאירועים: "בניגוד לטענות, התמונות המוצגות אינן עדכניות. האירוע האחרון שבו נצפו חולדות באזור המטבח התרחש לפני מספר חודשים וטופל באופן מיידי. במחנה מתקיימות בדיקות שוטפות על-ידי גורמי בריאות הצבא, לצד פעולות הדברה ומניעה המבוצעות באופן קבוע, במטרה לשמור על ניקיון הבסיס ובריאות החיילים. בנוסף, במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2026, החל שיפוץ במטבח בסיס חיל הים בחיפה כחלק משיפור המענה לחיילי הבסיס. במהלך תקופת השיפוץ החיילים מקבלים מענה הסעדה מותאם".