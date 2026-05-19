נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס אחר הצהריים (שלישי) למתיחות הביטחונית והמדינית מול טהרן והציב לה אולטימטום להשגת הסכם.

בדברים שנשא הבהיר הנשיא האמריקני כי הממשל בוושינגטון בוחן את הצעדים הבאים, וכי קיימת אפשרות להפעלת כוח צבאי בטווח הזמן המיידי.

"איראן מתחננת לעשות עסקה", אמר טראמפ. "ייתכן שנצטרך לתת לאיראן מכה נוספת, לא בטוח", הוסיף הנשיא וחשף כי הממשל האמריקני היה קרוב מאוד להורות על פתיחה במבצע צבאי נרחב נגד מטרות בשטח איראן.

הנשיא פירט את מידת המוכנות של כוחות הצבא האמריקני ואת סד הזמנים שקדם לביטול הפעולה המתוכננת. "הייתי במרחק של שעה מתקיפה מחודשת באיראן", סיפר בהתייחסו לרמת המוכנות של הכוחות הלוחמים. "זה היה מתבצע מהרגע להרגע, הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן לתקיפה", הדגיש בהצהרתו.

טראמפ הסביר כי ההחלטה לעצור את המהלך הצבאי נבעה מפנייה ישירה שקיבל מגורמים שונים, אשר ביקשו ממנו להמתין לצורך מיצוי המגעים המדיניים, "קיבלתי שיחה אתמול, אמרו לי 'אדוני אתה יכול לחכות?, אנחנו קרובים לעסקה'".

בסיום התייחסותו קצב מועד סופי למשא ומתן והבהיר, "נותן לאיראן עד שישי, שבת או ראשון במקסימום להגיע לעסקה".