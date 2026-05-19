ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, אישרה היום (שלישי) את תקנות רשות השירות הלאומי-אזרחי.

התקנות שאושרו מרחיבות לראשונה את האפשרות לשילוב מתנדבות ומתנדבים בתחומי החקלאות והטכנולוגיה, כמהלך מוסדר לקראת שנת השירות החדשה.

עד היום, ההתנדבות בתחומים הללו התאפשרה באופן מצומצם ונקודתי בלבד, וכעת יוכלו המשרתים להצטרף לעשייה בתחומים אלו.

במסגרת תחום החקלאות, יוכלו המתנדבים לקחת חלק בפעילות חקלאית מעשית, במחקר ובפיתוח חקלאי, וכן בפעילות חקלאית חינוכית לחינוך לערכי ציונות ואהבת הארץ.

בתחום הטכנולוגי, יוכלו המשרתים להשתלב בפיתוח ותחזוקת מערכות טכנולוגיות, אבטחת מידע, ניתוח נתונים, הטמעת מערכות ובינה מלאכותית. השרתים והמתנדבים יפעלו בענפים אלו במטרה לתרום לצרכים הלאומיים המשתנים של מדינת ישראל.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, הממונה על השירות הלאומי-אזרחי, בירכה על המהלך: ''אני שמחה שהצלחנו להבקיע דרך לשירות לאומי בשתי תחומי הפעילות האלה: חקלאות וטכנולוגיה, שניהם בעלי ערך לאומי ותרומה משמעותית למדינה. אין לי ספק שמשרתי השירות הלאומי שיבחרו להתנדב בתחומים אלה יביאו תועלת וברכה רבה בפעילותם".

וולדיגר התייחסה לחשיבות ההחלטה לחוסן המדינה: "בנות ובני השירות הלאומי הינם חלק בלתי נפרד מבניית החוסן של מדינת ישראל. התקנות שהעברתי היום יאפשרו את הרחבת העשייה הציונית, החברתית והבטחונית של השירות הלאומי".

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, סיכם את משמעות אישור התקנות החדשות עבור הארגון והמתנדבים: "השירות הלאומי ממשיך להתחדש ולהתאים את עצמו למציאות המשתנה. אישור התקנות הוא בשורה משמעותית למדינת ישראל ולשירות הלאומי-אזרחי. הרחבת האפשרות לשירות בתחומי החקלאות והטכנולוגיה לכלל מסלולי השירות מבטאת התאמה של השירות הלאומי לצרכים הלאומיים והחברתיים של מדינת ישראל".