השמעת השיר "מישל" וההשתלטות על הספינה מצלמות אבטחה

כוחות חיל הים השתלטו היום (שלישי) על מערכות הרמקולים של מספר כלי שיט הלוקחים חלק במשט לעבר רצועת עזה, והשמיעו באמצעותם את השיר "מישל".

מדובר בשיר ששר נועם בתן, אשר ייצג את מדינת ישראל בתחרות האירוויזיון והגיע למקום השני.

מצלמות האבטחה המוצבות על גבי הספינות שידרו בשידור חי את המתרחש לאורך כל נתיב ההפלגה של המשט. במהלך השידור החי נשמעו לפתע הרמקולים של כלי השיט כשהם מתחילים להשמיע את השיר הישראלי.

מיד לאחר מכן החל השלב המבצעי של הפעילות, אשר תועד אף הוא במערכות הווידאו של הספינות המפליגות.

בהמשך התיעוד שנחשף נראית ספינה של חיל הים, וממנה השתלשלו לוחמי השייטת. הלוחמים התקרבו באמצעות סירה קטנה לעבר אחד מכלי השיט של המשט, עלו על הסיפון בהצלחה וביצעו השתלטות.

הספינות המשתתפות במשט עושות את דרכן לעבר חופי רצועת עזה בניסיון מוצהר לשבור את המצור הימי הקיים. כוחות הביטחון פועלים באזור ועוצרים את הספינות המנסות להגיע לחופי הרצועה.