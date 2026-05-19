ראש ממשלת אירלנד, מיהאל מרטין, העביר ביקורת על ישראל לאחר מעצר אחותה של נשיאת אירלנד, שהייתה על המשט לעזה.

חיילי צה"ל שהשתלטו על הספינות שעשו את דרכן לעזה, עצרו את מרגרט קונולי, אחותה של נשיאת אירלנד קתרין קונולי, והיא הועברה למעצר בישראל.

"לאנשים יש את הזכות למחות ולהשתתף במשימה להדגיש את הבעיה ההומניטרית המזעזעת בעזה. מה שקרה הוא בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין והוא פסול", אמר ראש ממשלת אירלנד שהודיע כי "אירלנד תעלה את הנושא ברמת האיחוד האירופי".

גם סגן ראש ממשלת אירלנד, סיימון האריס, העביר ביקורת על ישראל לאחר מעצר אחותה של הנשיאה, ואיים כי יפעל לנקיטת צעדים מצד האיחוד האירופי נגד ישראל.

"מחשבותיי עם הנשיאה ומשפחות אחרות שיקיריהן נעצרו. לבי יוצא לנשיאה קונולי ולמשפחתה, ולמעשה לכל משפחות העצורים. מה שישראל עשתה, לדעתי, הוא בלתי חוקי. המעצר היה הפרה של החוק הבינלאומי. חברי ממשלה, אופוזיציה ואחרים ביקרו את פעולות ישראל בעזה, אך למרבה הצער, נראה שישראל מתעלמת מגינוי העולם הבינלאומי. לכן אני חושב שחשוב שנבחן את הפעולות שניתן לנקוט", אמר האריס.

חבר המועצה המחוקקת של צפון אירלנד, ג'ון או'דוד, היה חריף אף יותר. "הגיע הזמן שממשלות אירלנד ובריטניה ינקטו פעולה נחרצת כדי להעמיד את המשטר הישראלי לדין על הזוועה היומיומית שנגרמת לעם הפלסטיני", אמר או'דוד.