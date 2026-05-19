חברון לבשה אמש (שני) חג. תחת כיפת השמיים, למרגלות מערת המכפלה, התקיים אירוע השיא של "שבוע חברון" - מופע ענק ומרגש של ענק הזמר החסידי אברהם פריד, שאירח את האמן אלייצור.

אלפי המשתתפים, שהגיעו מכל קצוות הארץ כדי לציין 59 שנים לשחרור עיר האבות במלחמת ששת הימים, גדשו את רחבות המערה והפכו את הערב לחוויה לאומית בלתי נשכחת.

המופע, שנוהל מוזיקלית על ידי יובל סטופל, שילב בין ניגוני הנשמה של פריד לבין האנרגיות של אלייצור, ויצר חיבור מיוחד בין עבר להווה. הקהל, שכלל משפחות, חיילים ובני נוער, נשא תפילה משותפת לשלום חיילי צה"ל ולחזרת החטופים, כאשר השירים הפכו להמנוני חיזוק עבור הציבור שהגיע להפגין אחיזה איתנה בעיר האבות.

במהלך האירוע נשאו דברים אישי ציבור, ביניהם השר למורשת עמיחי אליהו, שהדגיש את הקשר הנצחי שבין הניצחון הצבאי לבנייה בפועל. "ספר יהושע מלמד אותנו שהגאולה צועדת בשני נתיבים: הראשון הוא הניצחון הצבאי, והשני - הירושה ההתיישבותית המעשית. כאן בחברון אנו זוכים לממש את שניהם. עוצמתנו נשענת על אחיזתנו בקרקע".

השר עמיחי אליהו בחברון צילום: אוריה הלר

בנוסף בירך את הקהל ראש מועצת חברון אייל גלמן. "אנו עומדים כאן היום, 59 שנים לנס תשועת ישראל במלחמת ששת הימים ולשחרור עיר האבות, בתחושת שליחות והודיה. חברון עבורנו אינה רק דף בהיסטוריה; היא הלב הפועם של תהליך תחיית האומה וירושת הארץ. בחברון אז והיום, אנו זוכים להמשיך ולהרחיב את העיר בבניית שכונות חדשות, בחזרה לבתי היהודים בקסבה ובגאולת הבתים בכל העיר. בית אחר בית, שכונה אחר שכונה, עוד ועוד ילדים רוכבים על בימבות ברחובות חברון.

הדגל של ההתיישבות היהודית בחברון רלוונטי היום יותר מתמיד: תשועה צבאית ללא תקומה התיישבותית היא מלאכה שלא הושלמה. האירוע נערך במסגרת אירועי שבוע חברון הכוללים עשרות אירועים ברחבי הארץ וחברון", הוסיף.

ניב ויזל, מנכ"ל המועצה לשימור אתרים שלקחו חלק מרכזי ביוזמה, אמר: "מאז יומה הראשון, פועלת המועצה ברוח אמרתו של יגאל אלון ז"ל 'עם שאינו יודע את עברו - ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל'. שימור העבר המפואר שלנו הוא הכרחי לא רק עבור הדור הנוכחי, אלא גם, ואולי בעיקר, עבור הדורות הבאים".

מארגני האירועים, משרד המורשת, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל , קמ"ט לארכיאולגיה ומועצה מקומית חברון הביעו סיפוק רב מההיענות חסרת התקדים של הציבור. "הנוכחות של אלפי האנשים כאן הערב היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שהלב של עם ישראל פועם בעיר האבות".