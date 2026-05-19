תחנת הרכבת החדשה "שומרון - טייבה" נחנכה היום (שלישי) בטקס חגיגי וממלכתי, לאחר עבודה שנמשכה לאורך שנים.

התחנה הוקמה כחלק מפרויקט המסילה המזרחית, ופתיחתה צפויה לחולל מהפכה תחבורתית עבור תושבי האזור כולו. המהלך יאפשר לקשר את יישובי צפון השומרון ישירות למרכז הארץ, וישרת עשרות אלפי נוסעים ובהם תושבי היישובים אבני חפץ, סלעית, צופים, עינב ושבי שומרון.

האירוע התקיים במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. כמו כן השתתפו בטקס ראש מועצת אלפי מנשה שי רוזנצוויג, יו"ר דירקטוריון הרכבת משה שמעוני, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, וראשי חברת נתיבי ישראל, יגאל עמדי וניסים פרץ.

התחנה מסמנת אבן דרך היסטורית, שכן זו הפעם הראשונה בה תחנת רכבת רשמית במדינת ישראל נושאת את השם "שומרון".

המועצה האזורית שומרון וראש המועצה פועלים מזה זמן רב כדי להביא להקמת תחנת הרכבת, שלה חשיבות אסטרטגית עבור התושבים. הקמת התחנה מקדמת את היעד אותו קבע ראש המועצה בשנת 2023, להביא מיליון תושבים להתגורר בשומרון.

במהלך הטקס התייחסו המשתתפים לחשיבות הלאומית של חיבור עורקי התחבורה ושל שילוב יישובי האזור ברשת הרכבות הארצית.

"יש כאן בשורה ענקית לאזרחי ישראל, אמר נתניהו בטקס. "אנחנו מורידים את העומס מציר החוף, ומאפשרים ציר מקביל לכל התושבים והאזרחים שלנו. זה הולך להביא תנופת התפתחות גדולה מאוד, וגם להגדיל את מהירות התחבורה בכל המדינה. הברכה והרווחה שזה ייתן לאזרחי ישראל היא עצומה. אז בתור אחד שנסע בעבר בדרך הזו, אני רוצה להודות לכם שאתם חוסכים את הפקקים ואתם נותנים רווחה, הנעה והנאה לאזרחי ישראל. נמשיך לפרוץ - ימה, וקדמה, צפונה ונגבה".

רגב נשאה דברים ואמרה: "יש מי שמבצעים חיבורים שתכליתם לפלג, ויש מי שמבצעים חיבורים שתכליתם לבנות ולקדם את מדינת ישראל. זה מה שאתה עושה ראש הממשלה - ועל כך אני מודה לך. יש כאן בשורה ענקית לאזרחי ישראל: יש כאן מדינה אחת שאנחנו מחברים. זה שינוי של יוקר המחיה כי הפקקים עולים לנו 40 מיליארד בשנה, זה שינוי של ירידה בתאונות הדרכים כי אנשים יעברו לתחבורה ציבורית. אז ראש הממשלה - אני רוצה שוב להודות לך ולחזק אותך שתמשיך לעשות ולהצליח".

דגן סיכם את חשיבות המעמד: "זהו רגע היסטורי. אחרי יותר מעשור של עבודה עיקשת אנחנו מחברים את צפון השומרון למדינת ישראל לא רק במילים אלא במסילה של ממש. תחנת 'שומרון - טייבה' היא קפיצת מדרגה אדירה לאיכות החיים, לביטחון ולפיתוח הכלכלי של האזור. זהו צעד משמעותי בדרך ליעד שלנו להביא מיליון תושבים לשומרון, ולחזק את החיבור בין השומרון לגוש דן ומרכז הארץ. ההתיישבות בשומרון היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וכך יהיה לתמיד".