שגב ירבעם מקיבוץ אורטל, מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל, היה כבר מגיל צעיר חלק מההתיישבות בגולן. כבר בגיל 25 התמנה למרכז הקיבוץ ואחר כך היה שותף להקמת תאגיד הפירות "בראשית" ויקב הגולן.

בתקופת ממשלת רבין היה חבר ועד מתיישבי הגולן וניהל מאבק נגד הויתור על חבל הארץ הצפוני.

הראיון איתו מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"זו הייתה תקופה משמעותית בחיים שלנו. היינו חלק ממאבק להבהיר שזו תהיה טעות קשה לרדת מהגולן", מספר ירבעם. "הייתה לנו בתוך קיבוץ אורטל הבנה שאנחנו צריכים להיות פעילים משתי סיבות: ראשית כי המאבק צודק ושנית - ולא פחות חשוב - שאם אתה לא פועל אתה הולך אחורה ואנשים לא מתחברים. המאבק מלכד ומניע אנשים לפעולה".

האתגרים היו מרובים. "ידענו שלא כולם חושבים אותו דבר או מרגישים אותו דבר. ידענו שלכולם רע עם אי הוודאות והחשש. יזמנו מפגשי שיח וביקשנו מכולם לשמוע את אשר על ליבם. אמרתי אז 'מה שיהיה - יהיה' אבל גם אם ניאבק ותהיה גזירת גורל - נדע שעשינו את המקסימום ולא ויתרנו וגם נצא חזקים אם נצטרך ללכת".

העובדה שהמאבק נעשה מתוך חיבור וגאוות יחידה - חיזק את המשתתפים. "עשינו כמה אירועים מול הכנסת - כולל סדר פסח של כל הקיבוץ - כסוג של מחאה עם אמירה חברתית-תרבותית-ערכית. עשינו בשבועות אירוע בפארק הירקון. במשך שנתיים מאז שרבין נבחר זה היה מאבק אינטנסיבי. עברנו את התקופה יפה, התלכדנו והתגבשנו וזה חיזק את הגולן ונתן גאווה. בסוף, אזור קטן שנלחם על משהו ומצליח, זה מחזק קצת את האגו גם את ההערכה העצמית, שאתה יכול לעשות דברים".

