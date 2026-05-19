הותר לפרסום כי רס"ן (מיל') איתמר ספיר, בן 27 מהיישוב עלי, נפל בקרב בדרום לבנון.

ספיר ז"ל שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 של עוצבת חצי האש (551). הלווייתו של הקצין צפויה להתקיים מחר בעיר רעננה.

האירוע שבו נפל ספיר ז"ל התרחש בסביבות השעה 09:45 במרחב קוזה שבדרום לבנון. מחבל פתח באש ממרחב של כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם המדובר. כתוצאה מן הירי של המחבל נפגע ספיר ז"ל ונפל בקרב.

איתמר הוא בנם של יהודה ורבקי ספיר, תושבי היישוב עלי. איתמר גדל והתחנך במוסדות החינוך של בנימין, ולאחר מכן למד בישיבת נווה שמואל באפרת.

לפני מספר שנים נישא איתמר לרואי, והשניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה. בהמשך עברו להתגורר בעיר אריאל, שם גידלו את בנם הבכור מעיין, שנולד לפני כשנה וחצי.

איתמר התגייס בשנת 2019 ליחידת מגלן, והשתחרר לאחר שביצע תפקיד של מפקד פלגה ביחידה, כאשר בשירות המילואים שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 של עוצבת חצי האש.

איתמר ספיר צילום: באדיבות המשפחה

חבריו של איתמר סיפרו על דמותו ועל החלל הגדול שהותיר בלכתו. "הוא היה החבר הישר ביותר שאני מכיר", מספר מאיר, חבר ילדות של איתמר. "חבר שמח ודעתן עם משפחה נהדרת. חבר שכאשר הוא רוצה משהו, הוא ישקיע את כל כולו בשביל להשיג את מטרתו".

איתמר הוא הנופל ה-63 של מועצה אזורית בנימין מאז תחילת המלחמה. הוא הותיר אחריו את רואי רעייתו, מעיין בנו הבכור, הוריו יהודה ורבקי, ואת אחיו טל, ארז ויוסף.

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ספד והביע תנחומים לבני המשפחה: "הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של סרן איתמר ספיר הי"ד. איתמר גדל בעלי, יישוב שכבר הקריב מאז תחילת המלחמה רבים מטובי בניו. קהילת עלי שולחת את בניה לחזית באמונה, באחריות ובמסירות אין קץ, ולצערנו הרב הפעם בנה לא חזר".

הוא הוסיף והתייחס בדבריו לדור הלוחמים הנוכחי המחרף את נפשו במערכה: "איתמר הוא חלק מדור מופלא של לוחמים. דור שמקים בית, מגדל ילדים, אוהב את החיים, ובאותה נשימה מתייצב בלי היסוס להגן על מדינת ישראל. דור של מסירות, של שליחות ושל אהבת העם והארץ. בשם כל תושבי בנימין אני מחבק את משפחת ספיר היקרה. תמיד נעמוד לצדכם".