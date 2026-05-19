שוטרי מחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב, כוחות צה"ל וגורמי ביטחון נוספים, עצרו ארבעה חשודים יהודים במעורבות באירוע אלימות קיצונית.

המעצרים בוצעו בתחילת החודש בהנחיית מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי ובראשותו של סגן מפקד המחוז תנ"צ ישי שלם.

הפעילות בוצעה כאשר החשודים הגיעו בעודם רעולי פנים לכפר ג'אלוד שבאזור השומרון, כשבידם כלי תקיפה וחומרי בערה, והחלו ליידות אבנים ולהצית מספר מוקדים.

מחקירת גופי הביטחון וימ"ר ש"י עלה כי בבוקר יום המעצר הגיע החשוד המרכזי כשהוא נוהג על טרקטורון ואיתו רוכב נוסף. השניים עטו על ראשם רעלות פנים, חבשו כפפות והחזיקו ברשותם כלי תקיפה ובקבוק של חומר דליק, ועם הגעת הכוחות ניסו להימלט מהמקום ללא הצלחה.

בסמוך לכך נעצרו שני חשודים נוספים בגין מעורבותם בביצוע המעשה, ומעצרם של הארבעה הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת גורמי החקירה.

לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד הרוכב הנוסף בטרקטורון, קטין בן 17 תושב אזור יהודה, אשר שוחרר בהחלטת בית המשפט בתנאים מגבילים.

במהלך חקירתו של החשוד המרכזי, נהג הטרקטורון בשנות ה-20 לחייו ותושב ירושלים, עלה החשד כי היה מעורב בשני אירועי אלימות קיצונית נוספים בחודשים האחרונים. בחודש פברואר היה מעורב בהצתת מבנים וכלי רכב על רקע לאומני, ובחודש אפריל נטל חלק באיומים ובתקיפת פלסטיני בכפר ג'אלוד.

עם גיבוש התשתית הראייתית וסיום החקירה, הוגשה נגד נהג הטרקטורון הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, לצד בקשה להותרתו במעצר עד תום ההליכים. חקירתם של שני העצורים הנוספים בפרשה עודנה נמשכת.

מהמשטרה נמסר בעקבות המעצרים כי "משטרת ישראל יחד עם כוחות הביטחון מגנה אלימות באשר היא. נמשיך לפעול למעצרם של אותם פורעים, האלימים הקיצוניים, נחקור אותם ונביא למיצוי הדין עמם".