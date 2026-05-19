אירועי "שבוע חברון" המסורתיים מגיעים הערב אל קו הסיום של אירועי המרכז בעיר האבות, ביוזמת משרד המורשת, המועצה המקומית חברון, קמ"ט ארכיאולוגיה והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

החגיגות, המציינות 59 שנים לשחרור עיר האבות, עמדו השנה בסימן "דור התקומה ממשיך ומרחיב את מורשת האבות והאימהות".

רק לפני שעות אחדות נשטפו רחובות חברון בצבעי כחול-לבן עם צעדת ה"ריקודגלים" המסורתית שסחפה את ההמונים, לצד סיורים ומייצגים מיוחדים ללא עלות שמשכו משפחות רבות.

לצד אירועי הענק בעיר עצמה, "שבוע חברון" הפך השנה למיזם לאומי רחב היקף תחת המותג "חברון - המורשת של ישראל". המערך מתפרס על פני שלושה שבועות הכוללים את השבוע שעבר, השבוע הנוכחי והשבוע הבא.

התוכנית כוללת עשרות הרצאות, הצגות והפעלות חינוכיות ייחודיות הנודדות בעשרות יישובים, ערים ובתי ספר ברחבי הארץ, ומביאות את סיפורה ההיסטורי והתרבותי של עיר האבות ישירות אל הקהל הרחב.

הערב, את מרכז הבמה בחברון, תופס הזמר והיוצר ביני לנדאו למופע נעילה מרגש וסוחף במיוחד, המועבר בשידור חי ישיר.

מעל 2,500 איש ממלאים את הרחבה, כאשר קירות האבן ההיסטוריים של מערת המכפלה לובשים חג ומוארים בזמן אמת בהקרנות ויזואליות ומייצגים מיוחדים שנבנו במיוחד עבור הערב הזה. פחות מ-24 שעות קודם לכן, מילאו אלפי אנשים את המקום במופע ענק נוסף של הזמר אברהם פריד.

האירוע הנוכחי, שמתקיים במעמד שרים, חברי כנסת ואישי ציבור, חותם את שבוע השיא בעיר האבות. המופע מסמן בצלילים ובשירה את יריית הפתיחה הרשמית לשנת ה-60 לשחרור העיר במלחמת ששת הימים.