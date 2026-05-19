מספר חשודים בדואים חמושים באלות ניסו היום (שלישי) לגנוב תחמושת וציוד צבאי ממטווחים של צה"ל בבקעת הירדן.

האירוע התרחש סמוך לבסיס האימונים של פיקוד העורף בנבי מוסא, במהלך אימון מטווחים של כוחות הצבא במרחב הבקעה והעמקים.

לפי דיווח בגלי צה"ל, בעקבות זיהוי החשודים, פתחו לוחמי פיקוד העורף ששהו במקום בנוהל מעצר חשוד והגיבו בירי אזהרה לאוויר.

החשודים, שנתקלו בתגובה המהירה של הלוחמים, נמלטו מהזירה מבלי שהצליחו לגנוב את התחמושת ואת הציוד הצבאי שיועד לאימונים.

מצה"ל נמסר כי בעקבות התקרית הוקפצו כוחות צבא נוספים למרחב הבקעה, ואלו החלו בביצוע סריקות נרחבות באזור בניסיון לאתר את הפורעים הנמלטים.

באירוע לא היו נפגעים לכוחותינו או לחשודים, והציוד הצבאי נותר במלואו בידי הלוחמים.

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום (ג'), במהלך אימון מטווחים של כוחות צה"ל סמוך לבסיס צבאי במרחב הבקעה והעמקים, מספר חשודים חמושים באלות הגיעו למרחב בניסיון לגנוב תחמושת וציוד צבאי, ללא הצלחה. הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד והגיבו בירי לאוויר, אין נפגעים. כוחות נוספים קפצו למרחב והחלו בסריקות אחר החשודים. האירוע מתוחקר".