קריב ניסה לעקוץ - ופרגן לסוכות ערוץ כנסת

במהלך דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות ח"כ צבי סוכות, ניסה ח"כ גלעד קריב ממפלגת הדמוקרטים להתקיל את יו"ר הוועדה.

קריב פנה במפתיע לסוכות ושאל אותו מתי בפעם האחרונה שוחח עם ראש עיריית קריית שמונה או גליל עליון. הפנייה נעשתה מתוך מחשבה להביך את סוכות, אך האחרון השיב וחשף כיצד פעל באותו הבוקר לסיוע לעיר הצפונית.

ח"כ סוכות הציג לחברי הוועדה את הטיפול שביצע במצוקה החמורה של גני הילדים בקריית שמונה, אשר נוצרה בעקבות המלחמה.

"בעקבות המלחמה הרישום בגני הילדים היה נמוך לנוכח העובדה שהורים רבים עזבו את העיר ולא היתה מספיק הרשמה ובשל כך משרד החינוך דרש לסגור 9 גני ילדים", שיתף ח"כ סוכות את הנוכחים בפרטי המקרה.

הוא פירט כי המהלך למניעת הסגירה יצא לפועל לאחר התערבותו בימים האחרונים ובעקבות סיוע מצד שרי הממשלה.

לדברי סוכות, הנושא נפתר בסיועם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החינוך יואב קיש, כאשר בעקבות הפנייה התקבלה החלטה רשמית להרחיב לקריית שמונה את הזכאות הייחודית בשל המלחמה.

"כך מנענו את סגירת הגנים", הסביר לחברי הוועדה. ח"כ קריב, שהופתע מהתשובה המפורטת ומסיכול סגירת מוסדות החינוך בצפון, בירך על המהלך באומרו, "כל הכבוד, תתעסק רק בזה".

ח"כ סוכות לא נשאר חייב לנוכח דבריו של קריב והבהיר לו את המשך תוכנית עבודתו הפרלמנטרית. הוא הדגיש כי לצד המשך מתן הסיוע לתושבי הצפון, הוא מתכוון לקדם בכל הכוח נושאים שחשובים לבוחרי הימין וציין כי ימשיך לפעול לחיזוק ארץ ישראל והמורשת ביהודה ושומרון ובחבל עזה.