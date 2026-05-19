שיתוף פעולה בין הסופרת הפופולרית להוצאה לאור ישראלית התומכת בפלסטינים.

סאלי רוני, סופרת אירית פופולרית שפרסמה מספר רבי מכר בשנים האחרונות והתפרסמה בתמיכתה בפלסטינים, הודיעה כי תתרגם לעברית את ספרה האחרון "אינטרמצו" יחד עם ההוצאה לאור "ספרי נובמבר", התומכת ב"זכויות הפלסטינים החיים תחת הכיבוש".

שני ספריה הראשונים של רוני, "שיחות עם חברים" וכן "אנשים נורמליים" תורגמו לעברית על ידי ההוצאה לאור הישראלית מודן.

בשנת 2021 סירבה רוני לתרגם לעברית את ספרה השלישי, "עולם יפה, איפה אתה", תוך שהיא מצטטת את תמיכתה בארגון החרם על ישראל BDS ותמיכתה בפלסטינים.

היא אף הבעיה חרטה על כך שעבדה עם "הוצאה לאור עם קשרים לצבא הישראלי". בראיון שהעניקה לאמן ופעיל פלסטיני אירי בשם סמיר אסקנדה, אמרה רוני כי "איך הפעולות שלי יכלו להיות כל כך מנוגדות ולא עולות בקנה אחד עם האמונות שלי?".

הוצאת "ספרי נובמבר" היא אחת הבודדות בישראל שאינן מוחרמות על ידי תנועת BDS.

באתר האינטרנט של ההוצאה לאור נכתב כי "ספרי נובמבר היא הוצאת ספרים אידאולוגית ששמה לה למטרה להציג בפני הציבור הישראלי קולות אחרים שאינם זוכים לחשיפה מספקת. אנו שואפים לקדם תפיסת עולם שבמרכזה מאבק למען ערכים דמוקרטיים, זכויות אדם, שוויון מלא לכל ושלום. אנו שואפים לקדם מימוש זכויות אדם באופן מלא, על פי עקרונות המשפט הבינלאומי והחלטות האו"ם, לכל בני האדם באשר הם, ובפרט לפלסטינים ובמיוחד לאלה החיים תחת הכיבוש. אנחנו מעוניינים לקדם את הרעיון של ישראל כמדינת כל אזרחיה ולא רק כמדינת העם היהודי ומכירים בזכות השיבה כפי שהתקבלה ע"י האו"ם".