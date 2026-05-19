דרמת ענק באנגליה. אחרי שניצחו בהארכה בחצי גמר הפלייאוף של הליגה האנגלית השניה בכדורגל, דניאל פרץ וסאות'המפטון האנגלית הודחו הערב (שלישי) בידיי ועדת המשמעת של הליגה האנגלית וייאלצו לשחק בעונה הבאה בליגה האנגלית השניה.

קבוצתו של השוער הישראלי פרץ, הודחה הערב בידיי ועדת המשמעת של הליגה האנגלית, לאחר שאלה נתפסו מרגלים אחר יריבתם בחצי הגמר, מידלסבורו.

הפרשיה התפוצצה לאחר שאנשי מידלסבורו תפסו אדם מסתתר מאחורי עצים סמוך למתחם האימונים של הקבוצה, רגע לפני חצי גמר הפלייאוף בין הקבוצות.

במשחק הגומלין של חצי הגמר ניצחו פרץ וסאות'המפטון בתוצאה 1:2, אך כאמור היום הודיעה ועדת המשמעת על העונש הכבד כשאלה אף החליטו על הפחתת ארבע נקודות ממאזנה של סאות'המפטון בעונה הבאה בליגת המשנה האנגלית.

פרץ וקבוצתו האנגלית היו אמורים לפגוש בסוף השבוע הקרוב את האל סיטי למשחק ישיר על הכרטיס הנכסף לעונה הבאה לליגת הכדורגל הטובה בעולם, הפרמייר-ליג, אך העונש שהוטל עליהם היום מביא להדחתם באופן מיידי.

ועדת המשמעת האשימה את סאות'המפטון בשתי עבירות - הפרת סעיף "תום הלב" בין מועדונים, וכן הפרת תקנה 127 האוסר במפורש על צפייה או צילום של אימון יריבה בתוך 72 שעות ממשחק ביניהן.

סאות'המפטון הודיעה כי היא תערער על ההחלטה אך נדמה כי הסיכויים להעפלתם למרות הכל לליגת העל האנגלית בכדורגל אפסו לחלוטין.