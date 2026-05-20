הרב יצחק ברייטוביץ, מרבני ישיבת אור שמח, פירט בשיעורו אודות הגבולות ודיני הטומאה שהעולים מקפידים לטבול מהם לפני עלייתם.

"אני לא עולה עדיין להר הבית, כי אני מחמיר", אמר הרב ברייטוביץ. "אבל בעצם, אולי זו חומרה לא נכונה. הרי יש לנו באמת מסורת איפה עמד בית המקדש, ואפשר למדוד את גבולות מחנה שכינה".

"יש שטח נרחב שבהחלט מותר להכנס", הוסיף הרב. לדבריו, "הממשלה מאפשרת להכנס לכל השטח, וכל מי שטמא ממת מותר בהר הבית, אבל טומאות אחרות, כאלו היוצאות מהגוף, אסור. ולכן הארגונים העולים מחייבים טבילה במקווה".

הוא הוסיף: "אני לא מעודד עליה להר הבית, בגלל שאנשים אולי לא ילכו במקומות הנכונים או לא ילכו למקווה, אבל יש להדגיש שהאמירה ש'חייב כרת' למי שעולה להר הבית בשטח מחנה לוויה הוא טעות".

"בעבר המשטרה אסרה להתפלל בהר הבית", אמר הרב ברייטוביץ כשתיאר את המצב הקיים בהר הבית "אבל היום המצב מאוד שונה, ואפילו משתחווים שם בפישוט ידיים ורגליים מלא".

הרב ברייטוביץ אף מציין כי "הארגונים החרדיים הכינו מפות מפורטות ועשו עבודה טובה". מצד שני, הוסיף הרב, "יש גם כאלה שמחמירים כל כך שהם לא הולכים גם לכותל".

ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים בירך על הדברים החיוביים של הרב ברייטוביץ: "כל רב נוסף שמעודד את העליה להר הבית, מקרב את שיבת ישראל להר הבית, חידוש העבודה ובנין המקדש במקום.

הרב ברייטוביץ מצטרף לרשימה מתארכת של רבנים חרדים שמעודדים וחלקם אף עולים בעצמם להר הבית, כמו הרב דב קוק, הרב דניאל סטבסקי, הרב מנדל טוביאס והרב יצחק ברנד ולהבחל"ח הרבנים טיקונצ'ינסקי ופראנק, זילברמן ורוזנטל".