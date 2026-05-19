ארז, חמיו של רס"ן במיל' איתמר ספיר שנפל הבוקר (שלישי) בקרב עם מחבל בדרום לבנון, סיפר הערב כי הוא הספיק לדבר עם האישה רואי לפני שנפל.

איתמר ז"ל, בן היישוב עלי שביצע שירות מילואים כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 של עוצבת חצי האש (551), נפגע מירי של מחבל שפתח לעברו באש מתוך מתחם כנסייה במרחב קוזה בסביבות השעה 09:45.

ארז שיתף בתחושות הקשות ומתח קווים לדמותו של חתנו, שהותיר אחריו ילד בן שנה וחצי בשם מעיין יפתח.

"הוא היה אבא מצטיין, מפקד מצטיין, חתן מצטיין - ואיש מצטיין", אמר ארז בראיון ל'ynet'. הוא הוסיף וגולל את רגעי הפרידה האחרונים ואת התפקוד של איתמר בשטח: "הוא תפקד כמ"פ בגלל שהמ"פ לא היה בגזרה, והוא פיקד עליה. אנחנו זכינו לדבר איתו ביום שישי האחרון, כשהוא עלה ללבנון ונפרדנו".

בהמשך תיאר את אישיותו הבולטת של איתמר: "איתמר תמיד היה עם חיוך ענק. כל מי שראה אותו הבין איזה חיוך ועיניים טובות יש לו, וכמה כישרונות יש לו. הוא היה גר בעלי ולמד שם בישיבה. היה בו רצון לעשות טוב בעולם, בכל מקום שהוא היה בו. זכינו כל המשפחה להיות חלק בחיים שלו".

איתמר הוא בנם של יהודה ורבקי ספיר, תושבי היישוב עלי, והוא גדל והתחנך במוסדות החינוך של בנימין ולאחר מכן בישיבת נווה שמואל באפרת.

בשנת 2019 התגייס ליחידת מגלן והשתחרר לאחר שביצע תפקיד של מפקד פלגה ביחידה. לפני מספר שנים נישא לרואי, והשניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה ובהמשך עברו להתגורר בעיר אריאל, שם גידלו את בנם הבכור שנקרא על שם חברו של אביו, סרן יפתח יעבץ ז"ל שנפל בקרב בשבעה באוקטובר.

איתמר הוא הנופל ה-63 של המועצה האזורית בנימין מאז תחילת המלחמה, והוא הותיר אחריו את רואי רעייתו, מעיין בנו הבכור, הוריו יהודה ורבקי, ואת אחיו טל, ארז ויוסף.

חבריו של איתמר סיפרו על דמותו המיוחדת ועל החלל הגדול שהותיר בלכתו. "הוא היה החבר הישר ביותר שאני מכיר", מספר מאיר, חבר ילדות של איתמר, "חבר שמח ודעתן עם משפחה נהדרת. חבר שכאשר הוא רוצה משהו, הוא ישקיע את כל כולו בשביל להשיג את מטרתו".