מאז ההפסד 1:0 למכבי תל אביב לפני פחות מחודש, הפועל באר שבע השיגה 13 נקודות מ-15 אפשריות.

הערב (שלישי) אירחה מוליכת הטבלה באר שבע את מכבי ת"א באצטדיונה הביתי, אצטדיון טוטו-טרנר שבבירת הנגב, מקום בו לא הפסידה העונה בידיעה כי ניצחון עשוי להספיק לה לזכיה באליפות המדינה בכדורגל, מחזור אחד לפני סיום עונת 2025/26.

וכך אכן היה.

באר שבע עלתה ראשונה ליתרון מפנדל, מכבי השוותה מפנדל שלה אך באר שבע החזירה לעצמה את היתרון משער של מי אם לא קינגס קנגוואה.

מכבי לא אמרה נואש ועוד לפני הפסקת המחצית הצליחה להשוות בשנית משער של אנדרדה ולהפסקה ירדו השתיים בשיוויון 2:2 מהנה.

במחצית השניה הלחץ לא הכניע את שחקני באר שבע שנהנו מדחיפה של קהל ביתי בלבד, ובדקה ה-77 זהאי אחמד פרץ את הסכר עם שער שהעלה את באר שבע ליתרון בשלישית והקפטן הוותיק, מיגל ויטור עשה לזה סוף עם שער רביעי במשחק לזכות באר שבע.

שער שקבע ניצחון ביתי גדול לבאר שבע על מכבי, בתוצאה 2:4, ניצחון שמעניק לבאר שבע את תואר אליפות המדינה בכדורגל לעונת 2025/26, כשהיא פותחת פער בן 4 נקודות על השניה בטבלה בית"ר ירושלים שסיימה בתיקו 0:0 מול הפועל פתח תקווה.

8 שנים אחרי שעשתה זאת בפעם הקודמת ובפעם השישית בתולדותיה - הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל, כשהיא עושה זאת בזכות ניצחון גדול על מי שמנעה ממנה אשתקד את האליפות וזכתה בו על חשבונה - מכבי ת"א.

מכבי תל אביב? זו תרצה לשכוח את העונה הנוכחית, כשהיא עם שמונה הפסדי ליגה העונה, דבר שלא קרה לה מאז 2016/17, כאשר מי שהנחילה לה אז שלושה מההפסדים הייתה הפועל באר שבע שזכתה בתום העונה באליפות. כך בדיוק קרה גם העונה.

בית"ר ירושלים מפספסת הזדמנות לעשות היסטוריה ומסיימת את העונה עם רגעים גדולים ומחמאות מקיר לקיר אך ללא התואר הנכסף.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל ברך את באר שבע על זכייתה באליפות המדינה כשאמר: "ברכות להפועל באר שבע על זכייה מרשימה בתואר אליפות שישי. מלוא המחמאות לבעלים אלונה ברקת, למאמן רן קוז'וך, לשחקנים, לאנשי ונשות המועדון וכמובן לעשרות אלפי האוהדות והאוהדים שדוחפים את הקבוצה למצוינות מקצועית וחברתית. בתום מאבק ספורטיבי נפלא, מלוא המחמאות גם לסגנית בית"ר ירושלים על עונת כדורגל מותחת ואיכותית".