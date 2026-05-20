סרטון על הישיבה דוצ

ישיבת ההסדר קריית שמונה קיבלה השבוע אות הוקרה מיוחד על פעילותה ועשייתה הקהילתית בצפון, במסגרת טקס מצטייני "עוצבת הגליל" (91) של צה"ל.

הטקס המיוחד התקיים בראשות מפקד האוגדה, תא"ל יובל גז, אשר העניק את אות ההצטיינות לישיבה וכן לקהילת קיבוץ מנרה ומושב זרעית השוכנים על גבול לבנון.

במהלך האירוע הוקרן סרטון שהופק על ידי האוגדה, שבו שיתפו ראשי הישיבה, הרב ישראל קירשטיין והרב אריאל ברקאי, לצד המנהל אליאב סמואל, בתהליך קבלת ההחלטה על פינוי המוסד ובחשיבות העוגן הרוחני לעיר.

תא"ל גז התייחס בדבריו לחשיבות העורף האזרחי והשפעתו הישירה על הכוחות הלוחמים בשטח: "אות ההוקרה מוענק לקהילות ולאזרחים שבחרו לפעול, להוביל ולחזק את יישובי הצפון מתוך חוסן, ערבות הדדית ושותפות אמיתית עם צה"ל - שותפות שבאה לידי ביטוי ביוזמה, בהתנדבות ובעשייה משמעותית למען תושבי הצפון לאורך כל התקופה". עוד הוסיף כי החוסן האזרחי הוא שמאפשר ללוחמים להמשיך ולפעול בחזית.

ההוקרה הנוכחית מגיעה לאחר שבחודש שעבר הצטרפה הישיבה באופן רשמי לכיתת הכוננות העירונית בקריית שמונה, כמהלך משלים לעשייתה.

הכוח עתיד להיות מורכב מתלמידי הישיבה אשר סיימו את פרק השירות הצבאי הפעיל שלהם במסלול ההסדר. מהלך זה מצטרף לשורה ארוכה של פעילויות, התנדבויות וסיוע לתושבים שביצעו בחורי הישיבה והצוות, אשר מיצבו את המוסד כחלק בלתי נפרד מתהליך ההתאוששות של הקהילה הצפונית בתקופה הנוכחית.

"כל דבר שעושים בקריית שמונה מרגיש משמעותי", סיפרו השבוע בישיבה על רקע קבלת אות ההוקרה האוגדתי. "תמיד ידענו שבישיבת ההסדר ענייננו הוא להביא רוח ומשמעות למקום, ולכן ברגע שהייתה הפסקת אש הבנו שאנחנו צריכים להוביל את מהלך החזרה צפונה - גם במובן הרוחני וגם במעשי. עזרנו לעיר בהתנדבויות ובעשייה, ותלמידי הישיבה סייעו לאנשים שחזרו לבתיהם ונזקקו לעזרה".

הרב אריאל ברקאי הביע את התרגשותו מהמעמד ומהחיבור ההדוק שנוצר בין עולם התורה לכוחות הביטחון באזור: "שמחים ונרגשים בקבלת ההצטיינות מטעם צה"ל ועוצבת הגליל. החיבור בין צבא לבין התיישבות הוא משמעותי ומהווה עוגן הן של הצבא והן של ההתיישבות האזרחית. אנשי קריית שמונה ואצבע הגליל לצד צה"ל הם מקור כוחנו תמיד ובעיקר בעת זו".