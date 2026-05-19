אנטנה סלולרית בגובה 34 מטרים, המוקמת בימים אלו סמוך לבתי התושבים בגבעות שילה, מעוררת סערה ציבורית נרחבת באזור.

המהלך נעשה ללא ידיעתם המוקדמת של התושבים, והוא מעורר זעם גדול וחשש עמוק מפני השפעות הקרינה הקרובה לבתי המגורים. התושבים גילו את דבר העבודות באקראי, בעקבות תנועה של כלים הנדסיים כבדים הפועלים בשטח.

"מלבד הסכנה החמורה של קרינה והכל ללא ידיעת התושבים אלא במקרה ראינו באגרים עובדים באיזור וגילינו את התוכניות", זועמים התושבים המקומיים על המהלך.

לטענתם, להצבת התורן במקום ישנן השלכות תכנוניות קשות על עתיד האזור כולו: "במקום להקים עוד שכונות באיזור, כעת המקום הפך לשטח ללא אפשרות בנייה בסביבתו".

בתגובה לטענות, מסר המנהל האזרחי לערוץ 7 כי הגוף מוביל בימים אלו הקמת 49 תרנים סלולריים נוספים ברחבי יהודה ושומרון לטובת שיפור משמעותי של הקליטה עבור כלל התושבים.

במנהל הדגישו כי כלל התרנים עומדים בתקנים המקצועיים הנדרשים בישראל וכי אין כל סיכון לקרינה סלולרית בעקבות הקמתם ככלל, ובפרט בסמוך ליישוב אחיה שבחטיבה המרחבית שומרון.

עוד צוין כי הקמת התורן מתבצעת לאחר קבלת אישורים מכלל גורמי המקצוע, לרבות אישור לקרינה סלולרית תקנית מהמשרד להגנת הסביבה.

ממשרד התקשורת הוסיפו לערוץ 7 והבהירו כי אין באנטנה המדוברת כל סכנה בריאותית לציבור. במשרד הסבירו כי הרחבת פריסת האנטנות אינה מגדילה את החשיפה לקרינה ואף עשויה להפחיתה בסופו של דבר.

"מכיוון שרמת הקרינה יורדת ככל שמתקני השידור משרתים מספר משתמשים ברדיוס קטן יותר, ומכיוון שעיקר החשיפה לקרינה היא ממכשיר הקצה ולא ממתקני השידור והאנטנות - על מנת להפחית את רמות החשיפה לקרינה נדרש להקים מתקני שידור בצפיפות גבוהה", לשון תגובת המשרד.