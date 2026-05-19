שורדת השבי רומי גונן אירחה את המוזיקאי ישי ריבו לראיון בתכניתה "החיים החדשים של רומי גונן" באפליקציית V1.

במהלך המפגש שיתפה גונן את ריבו ברגע שבו שמעה את שירו "תוכו רצוף אהבה" לאחר שנה בשבי, חוויה שהזכירה לה בצורה עמוקה את אמה.

גונן תיארה כיצד הציפייה לשמוע את היצירה ליוותה אותה לאורך חודשי השבי הרבים בכל עת שהתאפשר לה לשמוע רדיו. "משהו בי כל הזמן ציפה לשמוע את 'תוכו רצוף אהבה כשאנחנו שומעים רדיו", שיתפה גונן את ריבו במהלך השיחה המשותפת באולפן.

היא שחזרה את נקודת הזמן המדויקת שבה הדבר התרחש, "ואז הגיע, כמעט שנה אחר כך, ממש בשבוע של השבעה באוקטובר ובמקרה הביאו לנו רדיו, ואני פתאום מתעוררת כשאמילי צועקת לי 'לולה יש תוכו רצוף אהבה' ברדיו".

גונן הוסיפה כי היא רצה מיד אל הסלון, שמה את שתי האוזניות והקשיבה למילים, אשר העניקו לה תחושה זמנית של ניתוק מהמציאות הקשה שבה הייתה נתונה.

היא תיארה את הרגע המיוחד שהזכיר לה את אמה, "שנייה אחת רק להיות בתוך זה בתוך הסיטואציה כאילו אני לא בעזה ואימא פה איתי - זה הצלצול שלה".

דבריה ריגשו את ריבו, אשר ביקש להעניק את הפרשנות שלו למשמעות של מילות השיר בתוך הסיטואציה המורכבת. הוא הסביר לה כיצד הוא רואה את החיבור הרוחני והנפשי שנוצר אצלה בעקבות ההקשבה ליצירתו באותם רגעים חשוכים.

"זה מרגש אותי מאוד", הגיב לדברים ששמע באולפן התכנית, "המילים מדברות על רחמים אינסופיים של השם כלפינו. ואת במקום שלך, מי שלא חווה את זה לא יכול לתאר את זה בכלל כי אין לנו יכולת להבין ולהשיג את זה ביכולת האנושית שלנו, שאת נמצאת שם והמילים הללו נותנות לך חיזוק, אז נכון הן מזכירות את אמא שלך אבל בעצם את מרגישה כביכול מוגנת ומחוזקת מהדבר הזה".

ריבו חתם את דבריו בהתרגשות רבה בפני גונן, "אם לא היית מספרת לי את זה לא הייתי יכול לתאר לעצמי ששיר כזה ברגע כל כך קשה וכל כך חשוך יכול להאיר".