רשת כוללים חדשה לציבור הדתי לאומי הולכת ומתרחבת ברחבי הארץ, כאשר עד כה הוקמו שישה כוללים בערים ויישובים שונים.

את הרשת הקימו הרב שילה גרוסברג והרב איתן מינקוב, המשמש כאחראי על תחום ההלכה והתוכן התורני במיזם, ובתקופה הקרובה צפויים להיפתח מוקדים נוספים במקומות שונים.

מטרת המיזם, לדברי המייסדים, היא לחזק את עולם התורה בציבור הדתי-לאומי באמצעות מסגרות לימוד ערב ייעודיות.

מסגרות אלו מותאמות במקביל לבעלי בתים, אנשי מעשה וצעירים המעוניינים להוסיף לימוד תורה לצד חיי העבודה והעשייה היומיומיים שלהם. ברשת מסבירים כי היוזמה הנוכחית צמחה, בין היתר, מתוך התקופה הנוכחית והאווירה המיוחדת שנוצרה בעם בעקבות המלחמה.

"בשנה האחרונה רואים חיבור עמוק יותר בין עולם המעשה לעולם הקדושה", אומרים ברשת בהתייחסם לרקע שהוביל להתרחבות הלמידה, "יש ציבור גדול שמחפש יותר עומק רוחני, יותר קהילה ויותר חיבור לתורה".

הכוללים אינם מיועדים רק ללימוד תורה במובן המצומצם, אלא גם לבניית קהילה רוחנית רחבה סביב המשתתפים. במסגרת הפעילות השוטפת מתקיימים במקום שיעורי הלכה, אמונה ופנימיות התורה, לצד ערבי חיזוק, כינוסים ואירועים קהילתיים לאורך השנה.

ברשת מסכמים ומציינים כי מטרת העל של המיזם היא ליצור תנועה רחבה של לימוד תורה וחיבור רוחני בקרב הציבור הדתי-לאומי. לשם הגשמת מטרה זו, בתקופה הקרובה צפויה התרחבות נוספת של המיזם ליישובים וערים נוספות ברחבי הארץ.