"מזמור לתודה". 8 שנים אחרי שזכתה באליפות המדינה בכדורגל בפעם האחרונה ובפעם השישית בתולדותיה, זכתה הערב (שלישי) הפועל באר שבע באליפות המדינה בכדורגל לעונת 2025/26.

באר שבע ניצחה במשחק המכריע את האלופה היוצאת מכבי ת"א באצטדיונה הביתי, אצטדיון טוטו-טרנר שבבירת נגב, מקום בו לא הפסידה משחק ליגה העונה, בתוצאה 2:4 ובמקביל לתיקו המאופס של בית"ר ירושלים פתחה פער בן 4 נקודות, מחזור אחד לפני סיום העונה שהקנה לה את תואר האליפות היוקרתי.

את ראיון הזכיה שלו לראשונה בקריירה כמאמן, בטלוויזיה, פתח מאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך כשהוא חבוש כיפה באמירת פרק התהילים - "מזמור לתודה".

את דבריו פתח קוז'וך כשאמר: "קודם כל ולפני הכל תודה לקב"ה שהכל בזכותו".

בהמשך הודה מאמן באר שבע לבעלים אלונה ברקת ולכל הצוות שתמך וסייע בכדי לזכות באליפות המדינה בכדורגל, לאחר שבעונה שעברה פספסו אלה את האליפות ברגעים האחרונים של העונה לטובת מכבי ת"א. הפעם הנקמה הספורטיבית הייתה מתוקה במיוחד עם חגיגות באצטדיון הביתי על חשבון האלופה היוצאת.