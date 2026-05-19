אחרי 8 שנים מהפעם הקודמת ובפעם השישית בתולדותיה, זכתה הערב (שלישי) הפועל באר שבע באליפות המדינה בכדורגל.

היה זה עם ניצחון ביתי באצטדיון טוטו-טרנר שבבירת הנגב, על האלופה היוצאת מכבי ת"א בתוצאה 2:4.

אז מה היה לנו העונה?

מלבד המאזן הביתי הנדיר, כשבאר שבע הייתה לקבוצת ליגת העל היחידה שלא הפסידה משחק בית העונה, דבר שעשתה גם בעונת האליפות ב-2016/17, באר שבע עשתה זאת בזכות בין היתר שיא כיבושים נדיר כשכבשה הערב את שערה ה-77 העונה בליגה ובכך רשמה היסטוריה כשהיא כובשת שני שערים יותר משיאה הקודם.

על 77 השערים אחראים לא פחות מ-14 שחקנים שונים שכבשו עבור הפועל באר שבע בליגה העונה, כולל שלושה בספרות כפולות - דן ביטון שחלה וגמר את העונה, איגור זלטאנוביץ' וכמובן מעל כולם קינגס קנגוואה שתמיד היה שם בזמן הנכון ובמקום הנכון.

רק שחקן אחד שרד מהאליפות הקודמת לפני 8 שנים, לא אחר מאשר הקפטן הוותיק שכבש את השער הרביעי הערב במשחק, מיגל ויטור. הבלם הפורטוגלי שנחת בישראל לפני עשור זוכה באליפות שלישית עם באר שבע וראשונה כקפטן במה שכנראה תהיה עונתו האחרונה בבירת הנגב.

רן קוזו'ך, מאמן באר שבע זוכה באליפות המדינה בעונתו הרביעית בלבד כמאמן, כשהוא למעשה מסיים עונה רביעית מתוך 4 עם תואר אחד לפחות - אחרי שזכה עם מכבי נתניה בגביע הטוטו, בגביע המדינה עם מכבי פתח תקווה ובגביע בעונה שעברה עם הפועל באר שבע, כעת הוא זוכה איתה באליפות המדינה. זה יסתיים עם גביע שני ברציפות בעוד שבוע במשחק הגמר מול מכבי ת"א?

באר שבע זכתה באליפות בתום מאבק צמוד ומותח מול בית"ר ירושלים, לה לא הפסידה כבר 13 שנים בטדי.

באר שבע לא רק הכניעה את בית"ר במאבק על האליפות, אלא גם משתווה לה עם כמות הזכיות בתואר היוקרתי ביותר במדינה, כשהיא חולקת עם הירושלמים ועם הפועל פתח תקווה את המקום הרביעי בטבלת הזכיות עם שש אליפויות.

6 זה גם רצף הניצחונות הארוך ביותר של באר שבע העונה, רצף שהשיגה בתחילת העונה עד להפסד הדרמטי בדקה ה-97 מול עירוני קריית שמונה.

את העונה הנוכחית פתחה באר שבע בבליץ אדיר כשכבר במחזור השני של העונה, כבשה לא פחות משבעה שערים במשחק אחד כשהביסה את עירוני טבריה בתוצאה 7:0, במה שהיה ניצחונה הגבוה ביותר בתולדותיה בליגת העל.

בכלל, בלא פחות מ-30 מחזורים מתוך ה-36, באר שבע הייתה במקום הראשון בטבלה, בדומה לעונה שעברה. הפסד של התואר גם השנה, אחרי שעשתה זאת אשתקד, היה עלול לגרום לצלקת אצל אוהדי באר שבע לשנים רבות. למזלם זה נגמר עם תואר היסטורי ומתוק, תואר יוקרתי שהוא לא סוף הסיפור העונה כשנותר לבאר שבע עוד את משחק גמר גביע המדינה בכדורגל מול מי שניצחה הערב - האלופה היוצאת מכבי ת"א. זה ייגמר בדאבל?