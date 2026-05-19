כמו בישראל. אחרי שהפועל באר שבע זכתה הערב (שלישי) באליפות המדינה בכדורגל, מחזור אחד לסיום העונה ובתום מאבק צמוד ודרמטי, קבוצה אדומה נוספת וגדולה לא פחות עשתה הערב היסטוריה כשזכתה באליפות המדינה בכדורגל, מחזור אחד לפני סיום העונה ובתום דו-קרב דרמטי.

הייתה זו ארסנל הלונדונית שזכתה באליפות הפרמייר-ליג, ליגת העל האנגלית בכדורגל, הליגה הטובה בעולם לראשונה מזה 22 שנים.

בעוד הפועל באר שבע חיכתה 8 שנים לתואר היוקרתי והחשוב, ארסנל נאלצה לחכות 22 שנים בכדי להניף את התואר החשוב כשגם היא עשתה זאת בין היתר בזכות תיקו במשחק של היריבה.

היה זה הערב כשהאלופה לשעבר מנצ'סטר סיטי סיימה בתיקו 1:1 עם בורנמות', רגע לפני מחזור הסיום של עונת 2025/26.

ניצחון של סיטי ומאמנה פפ גווארדיולה שמדבר לא פעם כנגד ישראל, היה משאיר אותם בתמונת מאבק האליפות כשהם היו מפגרים בשתי נקודות בלבד, אך התיקו הערב חיסל את הסיכויים לכך והכתיר את ארסנל כאלופת אנגליה בכדורגל.

סיטי מסיימת עונה שניה ברציפות ללא תואר האליפות באנגליה.