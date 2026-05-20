השר הפלסטיני מואיד שעבאן, ראש ועדת המאבק בגדר ובהתנחלויות, תוקף את הודעת שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שלפיה בכוונתו לחתום על הצו לפינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי אל-ח'אן אל-אחמר.

כוונת הפינוי עליה הודיע השר סמוטריץ' מגיעה בתגובה להתנהלותה של הרשות הפלסטינית, אשר הובילה לצעדיו של בית הדין הבינלאומי בהאג.

בית הדין הוציא כזכור צווי מעצר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון, וכן מסתמנת כוונה להוציא צו דומה נגד שר האוצר עצמו.

בתגובה למהלך הצפוי אמר שעבאן כי ההחלטה לפנות את המאחז הבדואי השוכן ממזרח לירושלים מהווה "הסלמה מסוכנת במדיניות הגירוש בכפייה שמבצעת ממשלת ישראל נגד הפלסטינים".

לדבריו, ההחלטה מלמדת על נחישותה של "ממשלת הימין" בישראל להוציא לפועל את תוכנית הסיפוח וההתרחבות "הקולוניאליסטית" ולכפות עובדות בשטח בכוח.

הוא טען כי באמצעות תוכנית הפינוי ישראל חותרת לנתק את צפון יהודה ושומרון מדרומה, ובכך להקשות על הקמתה של מדינה פלסטינית.

בנוסף, כינה שעבאן את החלטת סמוטריץ' "הפרה בוטה" של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ובפרט של אמנת ז'נבה הרביעית, האוסרת על העברה בכפייה של תושבים הנתונים תחת כיבוש. לדבריו, פעולה כזו עולה כדי "פשע מלחמה".

הוא הביע חשש שהמהלך, אם יתממש, יהווה תקדים מסוכן שיפתח את הדלת להאצת פעולות גירוש של עשרות ריכוזים פלסטיניים אחרים באזור ירושלים ובקעת הירדן.

על רקע זה קרא שעבאן לקהילה הבינלאומית, לאו"ם ולמדינות החתומות על אמנת ז'נבה לשאת באחריות החוקית, המדינית והמוסרית, ולפעול מיד כדי להביא להפסקת מדיניות הגירוש וההתנחלות, תוך שהדגיש כי השתיקה הבינלאומית מעודדת את ישראל להמשיך במדיניותה.