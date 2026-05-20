ח"כ מאיר פרוש נאם היום במליאת הכנסת על רקע ציון יום ירושלים, ובמהלך דבריו תקף בחריפות את שר העלייה והקליטה אופיר סופר.

פרוש טען כי השר סופר נותן יד לסנקציות של היועצת המשפטית לממשלה על הציבור החרדי ועל המשפחה החרדית, ומתח כלפיו ביקורת נוקבת בשל הגיבוי שהוא מעניק למהלכים הללו.

בפתח דבריו התייחס ח"כ פרוש לפרסומים בדבר ניסיונות לצמצם את נוכחות הציבור החרדי בבירה באמצעות בנייה לגובה. "ראיתי לאחרונה גזיר עיתון בו פרשן כלכלי מספר ברהב, בלי בושה, כיצד בונים מגדלי מגורים בכדי להדיר את רגליהם של בני הציבור החרדי מהעיר", אמר פרוש.

"אני רוצה לומר מכאן לאותו פרשן, ולמי ששלח אותו: התבלבלתם בכתובת. ירושלים היא לא תל אביב! גירשו אולי את החרדים מתל אביב, דחקו אותם בערים אחרות - אבל כאן, בטרקלינו של מלך, לא יוכלו לגרש את החרדים מירושלים". הוא הוסיף כי ירושלים היא ירושלים בזכות החרדים, וכי מי שינסה להצר את רגליהם יגלה שהוא נשאר ללא הערכים שמקדשים את העיר.

פרוש הפנה קריאה נוקבת למקבלי ההחלטות, ובהם ראש הממשלה, שר האוצר וראש העיר ירושלים, לפעול להבטחת התפתחות העיר עבור כלל תושביה. הוא הדגיש את נתוני ההצבעה מהבחירות לכנסת לפני ארבע שנים, אז יותר מ-40 אחוזים מהמצביעים בירושלים בחרו במפלגות החרדיות, וקישר זאת ישירות למה שהגדיר כרדיפת עולם התורה. לדבריו, הרוב היהודי בעיר נשמר אך ורק בזכות המשפחות ברוכות הילדים, והזהיר מפני ההשלכות של הדרת החרדים מהעיר.

בשלב זה של הנאום פנה ח"כ פרוש ישירות לשר סופר והציג נתונים מספריים המשווים את כוחן של המפלגות החרדיות לעומת הציונות הדתית בבירה. הוא פירט כי בבחירות לכנסת קיבלה יהדות התורה 63,008 קולות וש"ס קיבלה 48,470 קולות בירושלים (יחד 111,478 קולות), בעוד שהציונות הדתית ועוצמה יהודית קיבלו יחד 37,635 קולות.

בהמשך הציג את חלוקת המנדטים בעירייה, לפיה לציונות הדתית, לאריה קינג ולנעם ישנם חמישה מנדטים, לעומת 16 מנדטים של הנציגות החרדית הכוללת את דגל התורה, ש"ס, אגודת ישראל והפלג הירושלמי.

"אני פונה אליך השר סופר: את רגלי מי אתה מבקש לדחוק מירושלים??", תהה פרוש בנאומו במליאה, "אתה נותן יד לאותן סנקציות שהיועמ"שית משיתה על הציבור החרדי - ולא פוצה פה כאשר למעלה מ-113 אלף איש מתוכם מעל גיל 18 גרים בירושלים. אתה שר העליה? גם אני הייתי עולה. סבא של סבי עלה מפרוסיה הלבנה. מה זו התנהגות הזו כלפי הציבור החרדי?".