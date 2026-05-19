מאות תלמידות חרדיות מכל רחבי הארץ השתתפו בגמר הארצי של חידון "אבני דרך" למושגים ביהדות, שהתקיים באולם היכל התרבות ביד בנימין.

450 תלמידות כיתות ז' ממוסדות המשתייכים לממ"ח הגיעו לאירוע המיוחד, שמציין את השנה השלישית להפעלתה של התכנית הלימודית במערכת החינוך.

התכנית הנוכחית נועדה להעמיק באופן מובנה את הידע של התלמידות במושגי יסוד ביהדות, והיא מלווה אותן באופן שוטף החל מכיתה ה'.

החידון עצמו כלל שלושה שלבים מורכבים, בהם הפגינו נציגות בתי הספר שהעפילו לגמר בקיאות רחבה בחומר הנלמד, לאחר שעברו מבחנים ארציים מקיפים בשלבים המוקדמים.

במקביל לתחרות המרכזית בין המתמודדות, התקיים באולם חידון קליקרים נושא פרסים ששיתף את הקהל הרחב שהגיע לתמוך בנציגות. את האירוע כולו ליוו פרקי שירה חגיגיים בביצוע מקהלות בתי הספר אור חדש, תפארת אשר וטוהר.

את המעמד ניהלה חוה טורץ, בליווי צוות שיפוט מקצועי שכלל את תחיה וולך, הדס ניימן והמדריכה המחוזית שרה אליאס.

הזוכות בחידון הוכרזו בסיומו של האירוע וזכו לתעודות הוקרה על הישגיהן ובקיאותן. שיינא סגל מבית הספר בנות חיה בראשון לציון וטוהר קדוש מבית הספר אור חדש בנצר חזני זכו יחד במקום הראשון בחידון הארצי.

אל המקום המכובד של סגנית הראשונה הגיעה התלמידה שירל מרים דיין, המייצגת את בית הספר אשירה השוכן בירושלים.