תמונת מצב מדאיגה התגלתה אתמול בדיון מעקב שקיים מ"מ יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ יעקב אשר בנושא אכיפת כלי תחבורה קלה.

מהנתונים שהוצגו עלה כי בשנים האחרונות חלה עלייה חדה במספר הנפגעים, לצד כשלים מתמשכים בתחום האכיפה.

הדיון חשף פערים משמעותיים בין הרשויות המקומיות: חלק מהערים אינן מקיימות אכיפה כלל, בעוד אחרות פועלות באופן חלקי בלבד.

במקביל הודגש חוסר תיאום בין משרדי הממשלה, המשטרה והרשויות המקומיות - מצב שלדברי המשתתפים פוגע ביכולת לצמצם את היקף התאונות.

ח"כ אשר התייחס לממצאים והדגיש שמדובר בסוגיה של פיקוח נפש: "יש ערים שבהן אין אכיפה בכלל ואחרות שבהן האכיפה חלקית בלבד. לא ייתכן שבנושא שבו חיי אדם מונחים על הכף, משרדי הממשלה יפעלו ללא תיאום וללא תוכנית סדורה. אנחנו מוכנים לקדם כל הצעת חוק שתביאו - אבל קודם כל תביאו תוכנית אמיתית שתעשה סדר, תחזק את האכיפה ותציל חיים".

הדיון התקיים כדיון מעקב, לאחר שבעבר כבר עלו חששות בנושא. הנתונים המדאיגים שהוצגו מצביעים על הצורך בפעולה דחופה ומתואמת של כלל הגורמים הרלוונטיים.