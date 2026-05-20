ח"כ יוני משריקי (ש"ס) ניצל אתמול (שלישי) את הדיון המיוחד במליאת הכנסת לציון יום ירושלים כדי להעניק שבחים לראש העיר משה לאון - ולשגר עקיצה כלפי יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.

משריקי פתח את דבריו בשבחים לראש העיר המכהן, וציין כי יום ירושלים הוא הזמן והמקום המתאימים להוקיר את מי שפועל ללא הרף למען פיתוח וחיזוק העיר.

בהמשך נאומו ביקש משריקי להזכיר את שורשי התמיכה הפוליטית בראש העיר, והתייחס להחלטה ההיסטורית של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהיה מנהיגה הרוחני של ש"ס.

לדבריו, הרב עובדיה הורה בזמנו לתמוך במועמדותו של משה לאון מתוך ראייה רחבה של טובת הכלל ומתוך רצון להשכין שלום ואחדות.

את נאומו חתם משריקי בפנייה ישירה לעברו של ליברמן, שהיה בעבר אחד משותפיו הפוליטיים הבולטים של לאון.

משריקי הזכיר את התמיכה שהעניק ליברמן לראש העיר, והוסיף בנימה עוקצנית כי הדבר מוכיח שגם מי שלא תמיד מקבל החלטות נכונות, ידע לפחות באותה נקודת זמן לזהות מה נכון וטוב עבור עתידה של ירושלים.