נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, הודיע הבוקר (רביעי) על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה.

בהודעה שיצאה מטעמו נכתב: "פרופ' הרשקוביץ מבקש להודות מקרב לב לשרים ולחברי הכנסת מסיעות מכל חלקי הבית אשר הביעו בו אמון ותמכו במועמדותו לאורך הדרך, ומעריך את התמיכה הרחבה והחמה לה זכה".

"פרופ' הרשקוביץ ימשיך לשרת את מדינת ישראל ואת הציבור בתפקידים ציבוריים אחרים גם בעתיד, מתוך תחושת שליחות לחברה הישראלית ולמוסדות המדינה", לשון ההודעה.

שלשום ניסה הרשקוביץ להחתים חברי כנסת על טופס המועמדות הרשמי לתפקיד.

הבחירות לתפקיד המבקר ייערכו במליאת הכנסת ב-3 ביוני בין מיכאל ראבילו, המשמש כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונחשב למועמד המועדף עליו, לבין שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון.

מבקר המדינה הבא שייבחר על ידי חברי הכנסת עתיד להחליף בתפקידו את המבקר המכהן, מתניהו אנגלמן. כהונתו הרשמית של אנגלמן צפויה להגיע לסיומה בתחילת חודש יולי הקרוב.