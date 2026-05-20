רס"ן איתמר ספיר שנפל אתמול (ג') בלבנון היה שכנו של אל"מ (מיל') חזי נחמה מפורום המפקדים והלוחמים במילואים, ולשעבר מח"ט אלכסנדרוני ומנשה.

בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm ספד נחמה לספיר, והפציר במקבלי ההחלטות לפעול להכרעת האויב.

"אנחנו כאן ביישוב עלי שכנים של המשפחה. אני זוכר את איתמר בתור נער לתפארת. רק לפני מספר חודשים פורסמה תמונה שלו מסיים קורס מ"פים, הוא סיים יחד עם אחותו".

נחמה סיפר כי ספיר הוא הופל ה-31 ביישוב מאז 7 באוקטובר. "אנחנו משלמים מחירים כבדים, אבל יודעים שאנחנו עושים את הדברים למען מטרה שאין ראויה ממנה. אני מקווה מאוד שהדרג המדיני והדרג הצבאי - הדברים אלה לנגד עיניהם, והם דואגים לעשות הכול בצורה הכי אפקטיבית".

"אני לא מתעלם מהאילוצים, אבל אני רוצה להאמין שבסוף אלה חיי אדם. וכשאנחנו נמצאים במערכה הזאת, שהיא תסתיים בצורה הברורה והמכריעה", הוסיף נחמה בהמשך. "אני לא מקנא בראש הממשלה ולא בשר הביטחון באילוצים שלהם אל מול האמריקנים, אבל כשאנחנו לא בתנופת התקפה כל אובדן כזה יותר מאתגר בהיבט של הרוח ושל המוטיבציה של החיילים".

אם כך, מה על צה"ל לעשות בלבנון, לשיטתו? "אני לא רואה מנוס שצה"ל יתייצב על קו הליטני, ויאמר ללבנון: 'אתם מוזמנים לפרק את ארגון הטרור שגדל אצלכם בארבעים השנה האחרונות. כל עוד אתם לא תעשו את זה, נישאר בדרום לבנון", אמר. "אמירה כזאת ברורה ומוחלטת, היא אומרת מה אנחנו רוצים".

"עזה היא תמונת מראה של לבנון. כשאתה לא מייצר הכרעה, אלא נכנע לשיטת הסבבים שהייתה פה בעשרים השנים האחרונות".