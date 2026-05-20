חברת הדיפנס-טק סמארט שוטר, המפתחת ומייצרת מערכות בקרת אש מבוססות בינה מלאכותית, חתמה על חוזה עם משרד הביטחון לאספקת מערכות SMASH HOPPER בהיקף כספי כולל שעשוי להגיע עד ל-14.6 מיליון שקל.

המערכות מותאמות להתקנה ולהפעלה מרחוק על גבי עמדות קלות ונועדו לתת מענה לאיומים קרקעיים ואוויריים, בהם רחפנים.

בהתאם להסכם, החברה תספק מערכות, חלפים ושירותים נלווים בהיקף של כ-6.7 מיליון שקל במהלך המחצית השנייה של שנת 2026. בנוסף, למשרד הביטחון ניתנה אופציה לרכש נוסף של מערכות דומות בהיקף של 6 מיליון שקל למשך ארבעה חודשים ממועד החתימה, לצד אופציה לרכש שירותים נוספים בהיקף של כ-1.9 מיליון שקל.

מערכת SMASH HOPPER היא מערכת נשלטת מרחוק, ניידת וקלת משקל, הניתנת להתקנה על פלטפורמות סטטיות ועל כלי רכב קלים. בחברה ציינו כי המערכת מתאימה לפעילות בשטח עירוני, להגנה על גבולות ולשמירה על מתקנים רגישים מול מגוון איומים קרקעיים ואוויריים.

מיכל מור, מייסדת ומנכ"לית סמארט שוטר, אמרה, "העמקת שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון היא הבעת אמון והוכחה נוספת לערך המבצעי הקריטי שמערכות משפחת ה-SMASH מספקות בשטח. מערכת ה-HOPPER, הנשלטת מרחוק, מאפשרת לכוחותינו לפגוע באיומים קרקעיים ואוויריים בדיוק מקסימלי - מבלי לחשוף את הלוחמים לסכנה".

לדבריה, "הניסיון המבצעי שנצבר בישראל ממשיך להוות מנוע צמיחה משמעותי עבורנו גם בזירה הבינלאומית, ואנו גאים להמשיך לספק לצה"ל את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר". מוקדם יותר החודש דיווחה החברה על חוזה נוסף מול משרד המלחמה האמריקאי בהיקף של כ-10.7 מיליון דולר לאספקת מערכות SMASH 3000SA ושירותים נלווים לצבא ארה"ב במהלך הרבעון השלישי של 2026.