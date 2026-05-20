אייל בוצחק על המצב בצפון ללא קרדיט

אייל בוצחק, אביו של סרן אושרי משה הי"ד וחבר פורום הגבורה, מתייחס למצב הביטחוני המורכב בצפון ולנפילתם של חיילים נוספים בשטחי הלחימה והגבול.

בדבריו מתח בוצחק ביקורת על המשך המציאות הביטחונית המתוחה בגבול לבנון גם לאחר הסכם הפסקת האש, וקרא לממשלת ישראל לפעול בעוצמה רבה נגד חיזבאללה ותשתיות הטרור שלו בדרום לבנון כדי למנוע את שחיקת ההישגים.

לדברי בוצחק, "עם ישראל לא יכול לחזור למציאות של טפטופים יומיים ופחד בצפון. גם אחרי הפסקת האש, חיזבאללה ממשיך לנסות ולפגוע בחיילי צה"ל ובאזרחי ישראל. אסור לקבל מציאות שבה ארגון הטרור ממשיך לאיים ולהתחזק מבלי לשלם מחיר כבד".

הוא פנה למקבלי ההחלטות: "מדינת ישראל חייבת להחזיר את ההרתעה, לפעול בעוצמה נגד תשתיות הטרור ונגד חיזבאללה, ולדרוש אחריות ממדינת לבנון".

הוא חתם את דבריו בדרישה לעתיד בטוח יותר עבור הדור הבא, "הילדים שלנו צריכים לגדול בביטחון ולא תחת איום מתמשך. הגיע הזמן להכרעה ברורה".