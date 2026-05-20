מאות מתושבי העיר אריאל יצאו הבוקר (רביעי) לחלוק כבוד אחרון לרס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל, תושב העיר, אשר נפל בקרב בדרום לבנון.

עם מעבר שיירת מסע הלוויה בעיר לעבר בית העלמין הצבאי ברעננה, התייצבו מאות התושבים בצדי הדרך לאורך ציר התנועה המרכזי של אריאל, שדרות רון נחמן.

כשהם נושאים דגלי ישראל רבים, עמדו התושבים והצדיעו לאיתמר ז"ל, שמסר את נפשו למען ביטחון המדינה והגנת אזרחיה.

ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, ספד: "העיר אריאל כואבת והמומה מנפילתו של איתמר, גיבור שיצא להגן על הבית ולא שב. איתמר פעל מתוך מסירות עצומה, והותיר אותנו עם חלל גדול. ברגעים הקשים והבלתי נתפסים האלה, הלב שלנו נמצא עם אשתו, בנו הקטן והוריו היקרים - קהילת אריאל כולה עומדת לצידכם".

הוא הדגיש בדבריו כי "חובתנו כעת היא לא רק לחבק את המשפחה, אלא גם לדאוג שזכרו של איתמר יונצח בעירנו בצורה משמעותית וראויה. נדאג שהדורות הבאים יכירו את האדם שהיה ואת הערכים שלאורם חי ופעל. יהי זכרו ברוך".

צילום: עיריית אריאל

