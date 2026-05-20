תביעה על אפליית גיל הסתיימה בפשרה

הליך משפטי שהגישה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה נגד חברת אמת מחשוב הסתיים בפשרה מחוץ לכותלי בית הדין לעבודה. התביעה הוגשה בשם שרון פז, שטען כי נדחה מקבלה לעבודה בשל גילו.

לפי התביעה, פז עבר הליך מיון ראשוני וראיון טלפוני בחברה, אך בהמשך נמסר לו כי הוחלט לקבל לתפקיד מועמדת צעירה וחסרת ניסיון. בנציבות סברו כי בנסיבות המקרה עולה חשש לאפליה אסורה מחמת גיל, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

התביעה נוהלה על ידי עו"ד מיראל נחול, נציבה אזורית של מחוז תל אביב והמרכז. במהלך ההליך המשפטי ניהלו הצדדים משא ומתן והביעו נכונות לסיים את המחלוקת בהסכמה, מבלי להודות בטענות או באחריות כלשהי.

במסגרת ההסכמות נקבע כי התביעה תידחה, בעוד שהחברה תשלם לתובע סך של 30 אלף שקלים. ההבנות בין הצדדים גובשו מחוץ לכותלי בית הדין לעבודה.

עו"ד פיראס פראג', נציב ארצי לשוויון הזדמנויות בעבודה, אמר, "אני מברך על סיום ההליך בהסכמה ועל שיח משותף מחוץ לכתלי בית הדין אשר נועד לקדם תרבות של שיתוף פעולה בשוק העבודה".

בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הדגישו כי לצד סיום ההליך, הם ממשיכים לפעול לאכיפת הוראות החוק ולקידום שוויון בשוק העבודה. עוד נמסר כי עובדים ומועמדים הסבורים כי זכויותיהם נפגעו מוזמנים לפנות לנציבות לצורך בירור וסיוע.